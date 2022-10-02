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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هشام يكن يكشف خطة نجاح المنتخب الأولمبي.. وأزمة التسنين

المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي

قال هشام يكن، نجم الزمالك والمنتخب الأسبق، إن تحقيق عنصر الانسجام بين اللاعبين ضروري في صفوف المنتخب الأولمبي.

وأكد هشام يكن خلال استضافته في برنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية المحور: "يجب تجمع اللاعبين بالمنتخب الأولمبي في أكثر من مناسبة لتحقيق الانسجام والمعسكرات الطويلة مطلوبة".

وتطرق هشام يكن في حديثه عن أزمة التسنين، مشددًا: "يجب القضاء على هذه الأزمة".

في وقت سابق ، أسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، والتي أجراها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن مواجهة مرتقبة لمنتخب مصر الأولمبي مع إيسواتيني في الدور الثاني، على أن يلتقي في حال تخطيه هذا الدور، مع الفائز من زامبيا وسيراليون في مارس 2023، ضمن منافسات الدور الأخير والمؤهل لنهائيات البطولة الإفريقية، التي تقام في المغرب خلال يونيو المقبل.


وقرر الكاف أن تقام التصفيات على 3 مراحل، حيث تنطلق المرحلة الأولى في الفترة من 19 إلى27 سبتمبر الماضي، وهو الدور المعفى منه منتخب مصر، أما الدور الثاني فيقام بنظام الذهاب والعودة في الفترة من 21 إلى 30 أكتوبر المقبل، بينما تقام المرحلة الثالثة والأخيرة في الفترة من 20 إلى 28 مارس من العام القادم.

منتخب مصر مصر المنتخب الأولمبي

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