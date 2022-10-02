مفيش قلق.. الأهلي يرد على أنباء إيقاف برونو سافيو

كشف الاعلامي هاني حتحوت وصول البطاقة الدولية للاعب البرازيلي برونو سافيو القادم من نادي بوليفا البوليفي دون وجود ملاحظات حول إيقاف اللاعب كما هو متداول .

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد» : النادي الأهلي اطمئن اكثر بعد وصول البطاقة الدولية للاعب بورنو سافيو دون ملاحظات بشأن الإيقاف بعد طرده في إحدي المباريات قبل النادي الأهلي .

وأوضح : الاهلي غير قلق علي الإطلاق وتم قيد اللاعب بشكل طبيعي وحتي الان لم يبلغ النادي بإيقاف اللاعب وهناك محامي يتابع الامر ليبلغ النادي بشأن تطورات الاحداث ومتابعة الامور القانونية .

جائزة لـ سافيو

حصد البرازيلي برونو سافيو، لاعب النادي الأهلي الجديد على جائزة أفضل هدف في الدوري البوليفي، خلال شهر سبتمبر الماضي .



وذكرت قناة “Tigo Sports” البوليفية، أن هدف سافيو مع فريق بوليفار أمام أولويز ريدي، هو أفضل هدف في الدوري البوليفي، خلال شهر سبتمبر.

وخاض برونو سافيو 31 لقاء مع فريق بوليفار البوليفي خلال موسم 2021-2022، أحرز 16 هدفا، وصنع 4 آخرين.

سافيو يواجه شبح الإيقاف:



فتح الاتحاد البوليفي لكرة القدم تحقيقا ضد برونو سافيو، خلال الأيام الماضية، بسبب اعتداء برونو سافيو على الحكم جاد فلوريس، في مباراة بوليفار أمام أولويز ريدي، التي أقيمت يوم 4 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري البوليفي.