الأهلي يكثف مفاوضاته مع كاوزاكي الياباني لحسم صفقة مارسينهو

أكد الإعلامي محمد فاروق أن الساعات الماضية شهدت تطورات جديدة في مفاوضات النادي الأهلي مع إدارة نادي كاوزاكي الياباني لحسم صفقة البرازيلي مارسينهو في فترة الانتقالات الصيفية الجارية قبل غلق باب القيد في 10 أكتوبر الجاري.

وقال فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN" : إدارة النادي الأهلي عرضت على إدارة كاوزاكي الياباني حسم صفقة البرازيلي مارسينهو مبلغ مليون و200 ألف دولار لشراء المدة المتبقية من عقد مارسينهو مع الفريق الياباني حيث يتبقى في عقده موسم ونصف.



وتمسكت إدارة النادي الياباني بالحصول على مبلغ 3 ملايين دولار لبيع البرازيلي مارسينهو للنادي الأهلي في الميركاتو الصيفي ، مما دفع أمير توفيق لتكثيف المفاوضات لإنهاء الصفقة وتقليل المقابل المادي إلى مليون ونصف دولار أو مليون و800 ألف دولار على أقصى تقدير.