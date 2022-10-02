ناقد رياضي يتحدث عن أبرز الانتقالات بالدوري المصري صيف 2022.. فيديو

قال محسن لملوم، الناقد الرياضي، إن موسم الانتقالات الصيفية موسم ساخن مثل كل عام، موضحًا أن أساس الانتقالات بين الأندية وتدعيم الصفوف ينقسم لموسمين في الشتاء والصيف ويكون الأساس في الصيف لأنه فترة إجازة ويتبعه فترة إعداد للموسم الجديد.

وأضاف لملوم خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" من تقديم لميس سلامة ورشا مجدي والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الأهلي وبيراميدز لم يكن لديهما تدعيمات كبيرة بالشكل المطلوب على عكس الأندية الجديدة على رأسها نادي أسوان.



وتابع أن النادي الإسماعيلي قام بعمل موسم انتقالات غير مسبوق، لافتًا إلى أن إذا تم توظيف اللاعبين بشكل جيد سيكون الإسماعيلي فريقا ليس سهلًا هذا الموسم.

