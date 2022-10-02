فيديو اعتداء معلمة على طفلة داخل حضانة يثير الغضب بالبحرين

تداول مستخدمو الفيسبوك فيديو صادم أثار ضجة وغضب كبير لموظفة في دار حضانة بالبحرين على ضرب طفلة ، من خلال فيديو تمّ تسريبه علي السوشيال ميديا .

وقد تمّ تصوير فيديو ظهرت فيه المعلمة وهي تصفع بوحشية تامة طفلة مصابة بطيف من التوحد تبلغ من العمر ٤ سنوات في وجهها مع سجلها من شعرها .

وبحسب التحقيقات، أكدت ادارة الحضانة أن فيديو هذه الحادثة قد تمّ تصويره في وقت سابق من هذا العام ،وقد تمّ تحميله للمرة الأولى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستغلت الموظفة تأخر الطفلة في الكلام بسبب مرضها بطيف التوحد، حيث لم تستطع إخبار والديها عن ضربها بالحضانة واليكم الفيديو .