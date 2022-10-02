عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فيديو اعتداء معلمة على طفلة داخل حضانة يثير الغضب بالبحرين

صدى البلد

تداول مستخدمو الفيسبوك  فيديو  صادم أثار ضجة وغضب كبير   لموظفة في دار حضانة بالبحرين على ضرب طفلة ، من خلال فيديو تمّ تسريبه علي السوشيال ميديا .

وقد تمّ تصوير فيديو ظهرت فيه المعلمة وهي تصفع بوحشية تامة طفلة مصابة بطيف من التوحد تبلغ من العمر ٤ سنوات في وجهها مع سجلها من شعرها .

وبحسب التحقيقات، أكدت ادارة الحضانة  أن فيديو هذه الحادثة قد تمّ تصويره في وقت سابق من هذا العام ،وقد تمّ تحميله للمرة الأولى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستغلت الموظفة تأخر الطفلة في الكلام بسبب مرضها بطيف التوحد، حيث لم تستطع إخبار والديها عن ضربها بالحضانة واليكم الفيديو .

 

ضرب طفلة الاعتداء علي طفلة بالحضانة ضرب طفلة بالحضانة ضرب بالحضانة الحضانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة بمحكمة الأسرة: زوجى يسرق ملابس الجيران الداخلية و"بيعمل بيها حاجات غريبة "

حادث بأول يوم دراسة.. انهيار سور سلم مدرسة المعتمدية في كرداسة

فيديو اعتداء معلمة على طفلة داخل حضانة يثير الغضب بالبحرين

شوفت بعيني| والدة صيدلي حلوان تكشف مفاجأة لأول مرة.. فيديو

مقابل 1.5 مليون دولار.. شوبير يعلن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

ساعات الرعب والتهديد| القصة الكاملة لسفاح دمياط من البلطجة إلى الكلابشات

مع عودة الدراسة.. التربية والتعليم تعلن خبرا سارا لـ الطلاب|تفاصيل

اشتري الشبكة.. أسعار الذهب اليوم الأحد 2-10-2022

ترشيحاتنا

بعد وقوع إصابات بين الطالبات.. ننشر الصور الأولى لسور مدرسة المعتمدية المنهار

وزيرة البيئة: قضية المناخ تؤثر على جميع الدول.. والتمويل أبرز محاور COP27

زوج بالمجهود فقط.. هاجر للقاضي: جوزي بيطلب فلوس عشان يديني حقي الشرعي

بطولة ناهد السباعى.. «19 ب» يمثل مصر فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

سقوط تاجر مخدرات بحوزته 24 كيلو حشيش بالغربية

يفاضل بين 3 عروض.. زياد طارق يقترب من الرحيل عن الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نصائحها المثيرة للجدل.. صور جديدة تكشف تغير ملامح ياسمين عز| شاهد

بإطلالة لافتة.. ياسمين الخطيب تنشر صورة تكشف رشاقتها| شاهد

صور تؤكد ارتباطهما.. شاهد| ليوناردو دي كابريو يلجأ لحية لمقابلة جيجي حديد

شفطت بطنها.. إطلالات أروى جودة تثير الجدل وتضعها فى مأزق

فيديو

فيديو اعتداء معلمة على طفلة داخل حضانة يثير الغضب بالبحرين

شفطت بطنها.. إطلالات أروى جودة تثير الجدل وتضعها فى مأزق

اهتمي بجوزك وحطي كرامتك في الدرج.. نصائح ياسمين عز للسيدات

ألفاظ خارجة وفوضى.. حكاية خطاب فصل في أول يوم دراسة لـ6 طلاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

د . مجدى بدران

التهابات الأذن الوسطى ثلاثة أنواع

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ