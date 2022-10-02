نقل الطالبات المصابات في انهيار سور مدرسة المعتمدية لمستشفى إمبابة العام

تلقت محافظة الجيزة بلاغاً بوقوع جزء من درابزين سلم نتيجة لتدافع الطلاب بمدرسة المعتمدية الإعدادية بكرداسة الأمر الذي أسفر عن إصابة عدداً من الطالبات باصابات طفيفة.

وقد توجهت سيارات الإسعاف علي الفور وتم نقلهم إلي مستشقي إمبابة العام للاطمئنان علي حالتهم الصحية.



ويتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حالة الطلاب الصحية للاطمئنان عليهم موجها بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم حتي تمام شفاءهم.



كما كلف محافظ الجيزة القيادات التنفيذية ومدير مديرية التربية والتعليم ومدير مديرية الشئون الصحية بمتابعة الحالة الصحية للطلاب بالمستشفي والوقوف بجانب أسرهم لطمأنتهم.