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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

كمال مرعي رئيسا لمشروعات النواب.. و"أبو السعد" و"الجارحى" وكيلين و"مارسيل" أمين سر

النائب محمد مرعى
النائب محمد مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان

أسفرت انتخابات لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، عن فوز النائب محمد كمال مرعي رئيسًا، والنائبة هالة أبو السعد وكيل أول، والنائب محمد الجارحي وكيل ثان، والنائبة مارسيل سمير أمين سر.

 

وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، دعا أعضاء المجلس لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، وذلك بمقر كل لجنة.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الثانية للمجلس اليوم،  والتى شهدت تلاوة قواعد إجراء الانتخابات.

 

وكان المجلس عقد جلسته الأولى اليوم للإعلان عن قوائم الترشح والعضوية، وتم رفع الجلسة  لمدة نصف ساعة، لمنح الأعضاء فرصة تقديم الإعتراضات والإقتراحات على قوائم الترشح وعضوية اللجان النوعية، وذلك بعدما تم الإنتهاء من إبداء رغبات التعديل فى الانضمام للجان.

وقال جبالى، : قام مكتب المجلس بالاعلان عن قوائم الترشح وعضوية اللجان وفقا لرغبات الاعضاء بالتعديل ، علما بأن من لم يتقدم بطلبات تعديل تم اعتبارهم مستمرون فى عضوية لجانهم بدور الانعقاد الماضى.

وأضاف جبالى،: سيتم فتح الباب لتلقى الاعتراضات والاقتراحات للنظر فيها وفقا للائحة الداخلية، مشيرا إلى أن عدد من القواعد اللائحية المنظمة لذلك الأمر، منها عدم زيادة عدد أعضاء المحافظة والواحدة عن ربع اعضاء اللجنة، ومراعاة التخصص والخبرات، والا يقل عدد أعضاء اللجنة الواحدة عن ثمانية اعضاء على الاقل ، وأن يتحقق تمثيل المعارضة والشباب والمرأة بقدر الإمكان.

واختتم جبالى كلمته، بأن يتم التقدم بطلب بتلك الطلبات فى وقت غايته ثلث ساعة من انتهاء الجلسة.

النائب محمد كمال مرعي إنتخابات لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية المستشار الدكتور حنفى جبالى

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