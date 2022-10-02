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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من داخل المستشفى.. ننشر الصور الأولى لطلاب مدرسة المعتمدية المصابين

مدرسة المعتمدية بنات
مدرسة المعتمدية بنات

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على زيارة مستشفى إمبابة العام لتفقد حالة الطلاب المصابين إثر سقوط جزء جانبي من درابزين سلم نتيجة لتدافع الطلاب بمدرسة المعتمدية الإعدادية بكرداسة وذلك للوقوف علي حالتهم الصحية. 
 

اطمأن المحافظ خلال الزيارة علي حالة الطلاب وتلقيهم للرعاية الصحية اللازمة مؤكدًا على متابعة حالتهم الصحية حتي تمام شفائهم وعودتهم إلى منازلهم. 
 

رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء علاء بدران السكرتير العام ومدير مديرية التربية والتعليم ومدير مديرية الشئون الصحية .

وكان قد تابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واقعة تدافع عدد من طالبات مدرسة المعتمدية الابتدائية بنات بإدارة كرداسة التعليمية بمحافظة الجيزة الذي أسفر عن إصابة 7 طالبات وتم نقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكلف الوزير مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بمتابعة الأمر وتوفير كافة احتياجات الطلاب المصابين، وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين.

وتبين من المعاينة حدوث تدافع بين الطالبات علي سلم المدرسة مما أدى إلى سقوط جزء من سور السلم على الطلاب.

 

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الجيزة محافظة الجيزة مديرية التربية والتعليم التربية والتعليم مدرسة المعتمدية إدارة كرداسة التعليمية حادث مدرسة المعتمدية

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