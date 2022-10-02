ضبط طالب تعدى على طفلة وإحالتهما للطب الشرعي بالمنوفية |القصة كاملة

تمكنت قوات أمن المنوفية من ضبط طالب بالصف الثاني الإعدادي عقب تعديه علي طفلة وفض غشاء البكارة وضربها بقالب طوب علي رأسها وتركها وحاول الهرب.

بدأت الواقعة عندما تلقي مدير أمن المنوفية اللواء حازم سامي إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز أشمون بتلقيه بلاغا من أهل الطفلة "هـ.ف" ٩ سنوات ومقيمة قرية كفر قورص التابعة للمركز بقيام "ص.ا" ١٤ سنة طالب بالصف الثاني الإعدادي بالتعدي علي الفتاة وفض غشاء البكارة وقيامه بضربها بقالب طوب علي رأسها حتي فقدت الوعي وتركها وهرب.

بالانتقال تبين احتجاز الفتاة في أحد المستشفيات الخاصة بالمركز وبسؤال أسرتها أكدوا أنه أثناء مرور الفتاة طالبة الصف الثاني الابتدائي بالمرور أمام منزل جد الطفل سحبها وحاول التعدي عليها فقاومته فضربها علي رأسها بقالب طوب أفقدها الوعي وقام بالتعدي عليها جنسيا وحاول سحبها إلي طابق الثالث تحت الانشاء إلا أنه فشل في ذلك وتركها علي السلم وهرب.

وبمرور زوجة عم المتهم وجدت الطفلة ملقاة علي السلم فظنت بتعرضها لحادث سيارة ودخلت الي المنزل للاحتماء وقامت بنقلها الي والدتها غارقة في دماءها، حيث قامت والدتها بنقلها الي المستشفي واقرت الفتاة بقيام الطفل جارهم بالتعدي عليها وضربها.

فيما تم ضبط الطفل وتقديمه للنيابة للتحقيق معه كما تم عرض الطفلة علي الطب الشرعي وكذلك سيتم عرض الطفل المتعدي عليها.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.