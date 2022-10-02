بالزغاريد.. أولياء الأمور يستقبلون محافظ المنوفية لافتتاح جناح جديد بمدرسة للغات.. صور



افتتح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية الجناح الجديد بمدرسة صلاح خطاب الرسمية للغات بميت خاقان بمركز شبين الكوم.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لعدد من المدارس لمتابعة إنتظام بدء العملية التعليمية والوقوف على مدى الاستعداد التام للعام الدراسى الجديد 2022 .

محافظ المنوفية

رافقه نائبه محمد موسي ، العميد أحمد أبو الغار المستشار العسكري للمحافظة ، محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم ، والمهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، رجل الأعمال الحاج صلاح خطاب .

محافظ المنوفية



ووسط زغاريد الفرح والأناشيد الوطنية أزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية للجناح الجديد المقام علي مساحة 1949 متر بإجمالي 28 فصل دراسي بمراحل التعليم المختلفة ، واطمئن المحافظ على انتظام بدء سير العملية التعليمية ، وتفقد عدد من الفصول الدراسية للمرحلة التمهيدية ، والتقى بالطلاب وهنأهم بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد .

وكلف المحافظ مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بضرورة التوسع في إنشاء العديد من المدارس التجريبية لخدمة أبنائنا الطلاب .

محافظ المنوفية



كما تابع محافظ المنوفية انتظام الدراسة بمجمع مدارس القارح (تعليم أساسي – تجريبي) ، رافقه اللواء أكمل شوقي رئيس الإدارة المركزية للتصميم بهيئة الأبنية التعليمية و وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ، حيث تفقد المحافظ عدد من الفصول الدراسية بمدرسة العميد محمود عادل القارح الرسمية المتميزة للغات " إنشاء جديد " علي مساحة 2750 م2 بإجمالي 28 فصل دراسي.

وهنأ المحافظ الطلاب ببدء العام الدراسي الجديد ، وحثهم علي ضرورة الانتظام في الحضور وبذل أقصي جهد لتحقيق المزيد من النجاح .

افتتاح جناح جديد

كما أجري حواراً مع المعلمين وهيئة التدريس عن انتظام اليوم الدراسي بداية من طابور الصباح وحتى الحصص الدراسية و نسب حضور وغياب الطلاب موجهاً بغرس قيم الولاء والإنتماء لبلدهم والحفاظ عليها وتشجيعهم على حب العلم وتوفير المناخ المناسب للطلاب .

محافظ المنوفية



و أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم انتظام سير المنظومة التعليمية واستقبال الطلاب بكافة مدارس المحافظة ، مشيراً إلي أنه بفضل توجيهات محافظ المنوفية تم فتح قاعات دراسية إضافية بالمدارس التجريبية بنطاق المحافظة لاستيعاب المزيد من الطلاب فوق 5 سنوات بهدف تقليل الكثافات الطلابية والارتقاء بمستوى الخدمة .

افتتاح محافظ المنوفية



ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بالدور الرائد والحيوي لمجهودات ومساهمات رجال الأعمال (الحاج صلاح خطاب واللواء عادل القارح ) تلك النماذج الوطنية المشرفة التي ساهمت في دعم وتطوير المنظومة التعليمية وذلك من خلال المشاركة المجتمعية الفعالة للإرتقاء بالقطاع التعليمي بالمحافظة ، مؤكداً حرص الدولة على الاهتمام والنهوض بالمنظومة التعليمية وإتباع الأساليب الحديثة التي تساعد بدورها علي الإبداع والإبتكار كون قطاع التعليم أحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية .

محافظ المنوفية



