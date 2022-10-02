البالونات تستقبل الطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد بالمنوفية |صور

استقبلت مدارس محافظة المنوفية اليوم الطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد في أول أيامه وسط فرحة الطلاب.

وتزينت المدارس من أجل استقبال الطلاب حيث تم تعليق البالونات وإهدائها للأطفال الذين التحقوا بالدراسة في الصفوف الأولى.

كما حرص مديرو المدارس علي انتظام الطابور الدراسي الصباحي في أول أيام العام الدراسي الجديد.

واستقبلت المدارس كذلك رؤساء المدن ومديري الإدارات التعليمية من أجل متابعة أول أيام العام الدراسي الجديد للاطمئنان علي سير الدراسة وحل أي مشاكل قد تواجه انطلاق العام الدراسي الجديد.

العام الدراسي الجديد