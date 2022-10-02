عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وضع لوحة عاش هنا على قصر طلعت حرب مقر كلية التربية النوعية بعين شمس

صدى البلد

قام صباح اليوم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و المهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بوضع لوحة تذكارية "عاش هنا" على قصر طلعت حرب باشا مقر كلية التربية النوعية بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور  غادة فاروق القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د. أسامة السيد عميد الكلية و الدكتور ولاء أنيس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و أ.د. مصطفى قدرى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث و  محمود إبراهيم من  أحفاد طلعت حرب باشا و المهندس حسام الدين عبد الوهاب نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ولفيف من أعضاء هيئة تدريس الكلية والطلاب.

 

وخلال كلمته هنأ الدكتور  محمود المتيني الحضور ببدء العام الجامعي الجديد  منوهاً إلى التطوير الذى شهده حرم  كلية التربية النوعية والذى يهيئ بيئة أفضل للطلاب تساعدهم  على التحصيل الدراسي بصورة أفضل مشدداً على أبنائه الطلاب بضرورة الحفاظ على ما تم تجديده.

 

وأكد ضرورة أن يتحلى الطلاب بالحرص على الاطلاع ومعرفة تاريخ قصر طلعت حرب باشا ومسرح طلعت حرب ليدركوا القيمة التاريخية لكليتهم العريقة ويزدادوا فخراً واعتزازاً بها وحفاظاً عليها.

محاضرة عن التغيرات المناخية.. استعدادات كلية التربية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022-2023

وتحدث المهندس محمد أبوسعدة حول مشروع "عاش هنا' الذى ضم قصر طلعت حرب باشا و يهدف إلى توثيق و تعريف  الجمهور بتاريخ طلعت حرب باشا وتاريخ القصر و نشأته ،موضحاً أن مشروع " عاش هنا" يركز على توثيق المباني والأماكن التي عاش بها الفنانين والسينمائيين وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيليين والشخصيات التاريخية التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث  وهذا المشروع يتم بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الفنية، ويتم الاستعانة بالمهتمين بتوثيق التراث الثقافي والفني في مصر لتدقيق المعلومات والبيانات التي يتم تجميعها ويتم تفعيل هذا المشروع بوضع لافتة على المبنى تبين اسم الشخصية العامة التي سكنت بالمبنى، ونبذة مختصرة عن أهم أعماله وتاريخه الفني محملة على تطبيق يتم مسح ال QR والذي يمكن استخدامه عن طريق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المتطورة، مما يساعد على نشر الوعي والمعرفة بتاريخ الشخصيات والمباني الهامة على مستوى الجمهورية.

 

وخلال كلمته  أشــاد الدكتور عبد الفتاح سعود بالحراك الذى شهدته كلية التربية النوعية منذ افتتاح مسرح طلعت حرب  حيث شهدت الكلية  في الآونة الأخيرة منافسات قوية ومبدعة بين مختلف الفرق الطلابية وأساتذتهم  والتي سرعان ما أتت ثمارها بظهور مواهب جديدة متألقة في كل حفل.


مشيراً إلى تجديد مسرح طلعت حرب باشا و تزويده بأحدث تقنيات الصوت   ليكون بمثابة مسرح احترافي متميز يضاهى مسارح الدولة الأمر الذى كان له  الفضل في إحداث زخم فنى راقي من خلال عروضه المسرحية المتميزة المقدمة على خشبته يزيد من كفاءة وإبداع الطلاب وثقتهم فى قدرتهم على المنافسة في مختلف المحافل الدولية والمحلية.

 

كما أكد دعم قطاع شئون التعليم والطلاب لكافة كورالات الجامعة وتوفير مدربين متخصصين محترفين لتدريبهم بالصورة اللائقة بجامعة عين شمس وتوفير زى رسمى راقى موحد لجميع كورالات جامعة عين شمس منوهاً عن مشاركة كورال روح الشرق فى إحياء ذكرى انتصارات أكتوبر المقبل أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

هذا وقد  شهد الحضور حفلاً موسيقياً راقياً لكورال كلية التربية النوعية بقيادة  الدكتور  احمد سالم و مشاركة الدكتور خالد الشربينى  تضمن مقطوعات موسيقية وأغاني طربية استمتع بها الحضور.

قصر طلعت حرب باشا مقر كلية التربية النوعية جامعة عين شمس (2)
قصر طلعت حرب باشا مقر كلية التربية النوعية جامعة عين شمس (2)
قصر طلعت حرب باشا مقر كلية التربية النوعية جامعة عين شمس (3)
قصر طلعت حرب باشا مقر كلية التربية النوعية جامعة عين شمس (3)
قصر طلعت حرب باشا مقر كلية التربية النوعية جامعة عين شمس (4)
قصر طلعت حرب باشا مقر كلية التربية النوعية جامعة عين شمس (4)
قصر طلعت حرب باشا مقر كلية التربية النوعية جامعة عين شمس (5)
قصر طلعت حرب باشا مقر كلية التربية النوعية جامعة عين شمس (5)
قصر طلعت حرب باشا مقر كلية التربية النوعية جامعة عين شمس (6)
قصر طلعت حرب باشا مقر كلية التربية النوعية جامعة عين شمس (6)
قصر طلعت حرب باشا مقر كلية التربية النوعية جامعة عين شمس (7)
قصر طلعت حرب باشا مقر كلية التربية النوعية جامعة عين شمس (7)
قصر طلعت حرب باشا مقر كلية التربية النوعية جامعة عين شمس (8)
قصر طلعت حرب باشا مقر كلية التربية النوعية جامعة عين شمس (8)
قصر طلعت حرب باشا مقر كلية التربية النوعية جامعة عين شمس (9)
قصر طلعت حرب باشا مقر كلية التربية النوعية جامعة عين شمس (9)
قصر طلعت حرب باشا مقر كلية التربية النوعية جامعة عين شمس (10)
قصر طلعت حرب باشا مقر كلية التربية النوعية جامعة عين شمس (10)
قصر طلعت حرب باشا مقر كلية التربية النوعية جامعة عين شمس (1)
قصر طلعت حرب باشا مقر كلية التربية النوعية جامعة عين شمس (1)
قصر طلعت حرب قصر طلعت حرب باشا كلية التربية النوعية جامعة عين شمس عاش هنا على قصر طلعت حرب باشا مقر كلية التربية النوعية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة بمحكمة الأسرة: زوجى يسرق ملابس الجيران الداخلية و"بيعمل بيها حاجات غريبة "

حادث بأول يوم دراسة.. انهيار سور سلم مدرسة المعتمدية في كرداسة

مقابل 1.5 مليون دولار.. شوبير يعلن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

شوفت بعيني| والدة صيدلي حلوان تكشف مفاجأة لأول مرة.. فيديو

اشتري الشبكة.. أسعار الذهب اليوم الأحد 2-10-2022

ساعات الرعب والتهديد| القصة الكاملة لسفاح دمياط من البلطجة إلى الكلابشات

فيديو اعتداء معلمة على طفلة داخل حضانة يثير الغضب بالبحرين

من داخل المستشفى.. ننشر الصور الأولى لطلاب مدرسة المعتمدية المصابين

ترشيحاتنا

بعد إصابة طالبات في انهيار سور.. لجنة هندسية لمعاينة مبنى مدرسة المعتمدية

استدرجها لمنزل جده .. القبض على طالب تعدى على طفلة بالمنوفية

مش هتبطل ارتفاع.. ماذا يحدث في أسعار البيض؟ القصة الكاملة للأزمة

بداية نارية.. مانشستر سيتي يضرب يونايتد بهدف مبكر

بدون كهربا.. تعرف على التشكيل الأقرب لقائمة الأهلي في رحلة تونس

تفاصيل حادث مدرسة المعتمدية بالجيزة.. تغطية خاصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو فاكره هيخسسك.. مخاطر صحية لتناول خل التفاح على الريق

بـ البينك.. نوال الزغبي تثير ضجة في أحدث ظهور

يصيبك بالسالمونيلا| طبيب يحذر من  الستيك الرير: لا يصلح للاستخدام الآدمي

عباءة ولا فستان؟!.. مي عمر تثير الجدل بإطلالة غريبة| شاهد

فيديو

حرامي ملابس داخلية.. سيدات ورجال يطلبون الطلاق لأسباب غريبة| فيديو جراف

فيديو اعتداء معلمة على طفلة داخل حضانة يثير الغضب بالبحرين

شفطت بطنها.. إطلالات أروى جودة تثير الجدل وتضعها فى مأزق

اهتمي بجوزك وحطي كرامتك في الدرج.. نصائح ياسمين عز للسيدات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

د . مجدى بدران

التهابات الأذن الوسطى ثلاثة أنواع

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ