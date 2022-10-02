وضع لوحة عاش هنا على قصر طلعت حرب مقر كلية التربية النوعية بعين شمس

قام صباح اليوم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و المهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بوضع لوحة تذكارية "عاش هنا" على قصر طلعت حرب باشا مقر كلية التربية النوعية بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور غادة فاروق القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د. أسامة السيد عميد الكلية و الدكتور ولاء أنيس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و أ.د. مصطفى قدرى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث و محمود إبراهيم من أحفاد طلعت حرب باشا و المهندس حسام الدين عبد الوهاب نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ولفيف من أعضاء هيئة تدريس الكلية والطلاب.

وخلال كلمته هنأ الدكتور محمود المتيني الحضور ببدء العام الجامعي الجديد منوهاً إلى التطوير الذى شهده حرم كلية التربية النوعية والذى يهيئ بيئة أفضل للطلاب تساعدهم على التحصيل الدراسي بصورة أفضل مشدداً على أبنائه الطلاب بضرورة الحفاظ على ما تم تجديده.

وأكد ضرورة أن يتحلى الطلاب بالحرص على الاطلاع ومعرفة تاريخ قصر طلعت حرب باشا ومسرح طلعت حرب ليدركوا القيمة التاريخية لكليتهم العريقة ويزدادوا فخراً واعتزازاً بها وحفاظاً عليها.

وتحدث المهندس محمد أبوسعدة حول مشروع "عاش هنا' الذى ضم قصر طلعت حرب باشا و يهدف إلى توثيق و تعريف الجمهور بتاريخ طلعت حرب باشا وتاريخ القصر و نشأته ،موضحاً أن مشروع " عاش هنا" يركز على توثيق المباني والأماكن التي عاش بها الفنانين والسينمائيين وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيليين والشخصيات التاريخية التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث وهذا المشروع يتم بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الفنية، ويتم الاستعانة بالمهتمين بتوثيق التراث الثقافي والفني في مصر لتدقيق المعلومات والبيانات التي يتم تجميعها ويتم تفعيل هذا المشروع بوضع لافتة على المبنى تبين اسم الشخصية العامة التي سكنت بالمبنى، ونبذة مختصرة عن أهم أعماله وتاريخه الفني محملة على تطبيق يتم مسح ال QR والذي يمكن استخدامه عن طريق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المتطورة، مما يساعد على نشر الوعي والمعرفة بتاريخ الشخصيات والمباني الهامة على مستوى الجمهورية.

وخلال كلمته أشــاد الدكتور عبد الفتاح سعود بالحراك الذى شهدته كلية التربية النوعية منذ افتتاح مسرح طلعت حرب حيث شهدت الكلية في الآونة الأخيرة منافسات قوية ومبدعة بين مختلف الفرق الطلابية وأساتذتهم والتي سرعان ما أتت ثمارها بظهور مواهب جديدة متألقة في كل حفل.



مشيراً إلى تجديد مسرح طلعت حرب باشا و تزويده بأحدث تقنيات الصوت ليكون بمثابة مسرح احترافي متميز يضاهى مسارح الدولة الأمر الذى كان له الفضل في إحداث زخم فنى راقي من خلال عروضه المسرحية المتميزة المقدمة على خشبته يزيد من كفاءة وإبداع الطلاب وثقتهم فى قدرتهم على المنافسة في مختلف المحافل الدولية والمحلية.

كما أكد دعم قطاع شئون التعليم والطلاب لكافة كورالات الجامعة وتوفير مدربين متخصصين محترفين لتدريبهم بالصورة اللائقة بجامعة عين شمس وتوفير زى رسمى راقى موحد لجميع كورالات جامعة عين شمس منوهاً عن مشاركة كورال روح الشرق فى إحياء ذكرى انتصارات أكتوبر المقبل أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

هذا وقد شهد الحضور حفلاً موسيقياً راقياً لكورال كلية التربية النوعية بقيادة الدكتور احمد سالم و مشاركة الدكتور خالد الشربينى تضمن مقطوعات موسيقية وأغاني طربية استمتع بها الحضور.

قصر طلعت حرب باشا مقر كلية التربية النوعية جامعة عين شمس (2)

قصر طلعت حرب باشا مقر كلية التربية النوعية جامعة عين شمس (3)

قصر طلعت حرب باشا مقر كلية التربية النوعية جامعة عين شمس (4)

قصر طلعت حرب باشا مقر كلية التربية النوعية جامعة عين شمس (5)

قصر طلعت حرب باشا مقر كلية التربية النوعية جامعة عين شمس (6)

قصر طلعت حرب باشا مقر كلية التربية النوعية جامعة عين شمس (7)

قصر طلعت حرب باشا مقر كلية التربية النوعية جامعة عين شمس (8)

قصر طلعت حرب باشا مقر كلية التربية النوعية جامعة عين شمس (9)

قصر طلعت حرب باشا مقر كلية التربية النوعية جامعة عين شمس (10)