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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب شباب الأهلي .. هيثم عرابي يكشف حقيقة الخلاف مع حسام غالي

هيثم عرابي
هيثم عرابي

كشف هيثم عرابي المدير الرياضي لنادي أسوان حقيقة رفض حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي إعارة لاعبي الأحمر الشباب لتماسيح النيل خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

جاء ذلك بعد تصريحات هيثم عرابي أمس مع برنامج الماتش حول عدم الحصول علي خدمات شباب الأهلي كما هو معتاد للفرق الصاعدة حديثا.

وظهرت التكهنات بأن الخلاف السابق بين حسام غالي عضو مجلس الادارة وهيثم عرابي حينما كان مدير التعاقدات للنادي الأهلي هو السبب حول رفض خروج شباب الأهلي لأسوان .

وجاء رد هيثم عرابي المدير الرياضي لنادي أسوان علي منشور لجماهير نادي أسوان عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : أنا تقريبا عمري ما ردت علي الصفحة ولا بدخل في ايه الي بيتكتب ومركز مع الفريق  وليكم كل الاحترام  طبعا بس فعلا بوست غير موفق بالمرة  ومفيش  داعي للبوست دا .

وأكمل :التعامل كان في احترام  واللاعيبة اللي طلبنها تقريبا كلهم معادا واحد مكملين  ومفيش اي اختلاف مع حد والعلاقات بين النوادي أكبر  من الأسماء  شكرا وبالتوفيق لنادي ان شاء الله ونكون عند حسن ظن جمهور أسوان.

تصريحات هيثم عرابي 


وقال هيثم عرابي :" لقد قمنا بإيجاد بدائل للصفقات التي سوف تكلف أسوان مبالغ كبيرة، وحاولنا مع الإدارة ألا نرهق النادي بأموال إضافية للصفقات، أسوان طلب التعاقد مع رأفت خليل ومحمد أشرف لكن الثنائي تقرر استمرارهما مع القلعة الحمراء، وطلبنا لاعبين من الزمالك خلال تواصل حدث بيني وبين أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، والأخير رحب لكن النادي طلب مقابل مادي نظير الإعارات".

وواصل :" لقد عقدت عدة جلسات مع ربيع ياسين، المدير الفني لفريق أسوان، وبحثنا عن احتياجات الفريق، وبالفعل تحركنا في هذا الاتجاه، وقمنا بدعم النادي بلاعبين لديهم خبرات اللعب في الممتاز".

وأردف :" صفقات أسوان الصيفية لم تنته، ورحيل صفقات بعد الإعلان عنها جاء لأسباب مختلفة، فمنهم من شعر بعدم الراحة ولذلك طلب الرحيل، والأمور المادية لم تكن سببا في رحيلهم".

وشدد :" لم نتحمل أي تكاليف مالية في الإعارات المنضمة لصفوف أسوان، وإدارة الأهلي رحبت بدعم النادي، ولكن مرتبات لاعبي الأهلي الشباب كانت سببا في عدم انتقالهم إلى زهرة الجنوب".

وأكد :" نرغب في بناء فريق يكون سببا في إسعاد جماهير أسوان، ونتمنى أن نحقق نتائج تتناسب مع المجهود المبذول".

وقال :" قدمنا طلب لاتحاد الكرة لإقامة مبارياتنا على ملعب أسوان في الموسم المقبل".

هيثم عرابي أسوان حسام غالي الأهلى النادي الأهلي

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