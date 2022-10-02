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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تؤكد مواصلة دعمها إلى غينيا للوصول لحكم ديمقراطي

بلينكن
بلينكن

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد، مواصلة دعم الولايات المتحدة إلى غينيا للوصول إلى حكم ديمقراطي خلال الذكرى الـ 64 لاستقلالها.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي، إنني"النيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أهنئ شعب غينيا بمناسبة الذكرى 64 لاستقلالكم".
وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة تواصل الوقوف إلى جانب الشعب الغيني في سعيه إلى الحكم الديمقراطي.
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أننا "نواصل العمل بشكل وثيق مع جميع الغينيين لدعم الجهود المبذولة لإعادة تشكيل حكومة دستورية بقيادة مدنية تضمن مستقبلا سلميا ومزدهرا للجميع".
يذكر أن رئيس المجلس العسكري في غينيا العقيد مامادي دومبويا تولي سلطة الدولة الواقعة غرب إفريقيا لفترة انتقالية، عقب الإطاحة بالرئيس الثمانيني ألفا كوندي.
وكان العقيد مامادي دومبويا قد تعهد في وقت سابق، بإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين من دون أن يحدد أي موعد لذلك.

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