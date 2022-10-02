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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة الأهلي .. الاتحاد المنستيري يتعادل مع الترجي ودياً

صدى البلد

انتهت مباراة الاتحاد المنستيري والترجي التونسي، بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ودياً، في إطار استعدادات الفريق الأول لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الاتحاد المنستيري نظيره الأهلي يوم 9 أكتوبر الجاري، في إطار ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقدم فريق الاتحاد المنستيري بهدف أول عن طريق أنيس بن حتيرة في الدقيقة 60، ثم تعادل حمدو الهوني لفريق الترجي في اللحظات الأخيرة للمباراة بهدف من ركلة جزاء.

يذكر أن مباراة الاتحاد المنستيري والترجي التونسي لم تُذاع على أي وسيلة إعلامية نظراً لرغبة الطرفين.

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