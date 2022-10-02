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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأقوى على الإطلاق .. الكشف عن سلاح أوكراني احدث فرقا كبيرا في الحرب

حرب روسيا وأوكرانيا
حرب روسيا وأوكرانيا

تستخدم قوات الجيش الأوكراني واحدة من أقوى الأسلحة وتحدث فرقا كبيرا في الحرب ضد روسيا.

وتستخدم قوات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أقوى البنادق التي صنعت على الإطلاق، وهي “Snipex Alligator”.

ويمكن للبندقية إطلاق رصاصة 14.5 ملم على مدى أكثر من أربعة أميال.

ويتم ضرب الهدف بقوة 12 طنا، وهي قوة قوية بما يكفي لطمس الدروع الواقية من الجسم.

ويمكن للسلاح الأوكراني الصنع، المستخدم ضد القوات والمروحيات الروسية، أن يخترق أيضا دروع المركبات التي يزيد سمكها عن بوصة واحدة من مسافة أقرب.

كما استخدم الجنود المزودون بالبندقية، وبعضهم من النساء، لاستهداف طائرات الهليكوبتر أثناء الطيران والطائرات المتوقفة على الأرض.

وأشارت تقارير إلى أن البندقية استخدمت بتأثير قاتل من قبل جنود من لواء آزوف الأوكراني أثناء الدفاع عن مدينة ماريوبول في وقت سابق من هذا العام.

وللحد من الارتداد الهائل، تم تزويد البندقية بجهاز يوجد عادة على الدبابات والمدافع الميدانية المدفعية.

كما تم تزويد البندقية بعازل ارتداد لتثبيط الركلة الخلفية حتى لا تلحق الضرر بكتف القناص.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، أن أمريكا تريد دعم أوكرانيا بـ1.5 مليار دولار كل شهر طوال صراعها مع روسيا وتحث دول الاتحاد الأوروبي على أن تحذو حذوها.

ووفقا لمسؤولين لم تذكر أسماؤهم، فإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن “ضغطت على أوروبا لبذل المزيد من الجهد” في جهودها لدعم قتال أوكرانيا ضد روسيا.

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وقال مصدر لـ”بلومبرج”، إن “أمريكا وحلفاءها، الذين زودوا كييف بالعديد من حزم المساعدات المستقلة، يدرسون آلية أكثر انتظاما من شأنها أن تمنع الاقتصاد الأوكراني المنهك من الانهيار”.

ووفقا لمصدر آخر، تم تحذير مسؤولي الاتحاد الأوروبي من أن الكونجرس الأمريكي سيتحدث بشكل متزايد لصالح “المزيد من تقاسم الأعباء” بين الحلفاء. 

وأشار مسؤول آخر إلى أن أمريكا تتوقع من الاتحاد الأوروبي تزويد أوكرانيا بتمويل يساوي تقريبا مبلغ 1.5 مليار دولار الشهري الذي تستعد واشنطن لطرحه على الطاولة.

ويقال إن الأموال ضرورية لتغطية الاحتياجات الأساسية لكييف، مثل النفقات العامة الأساسية، فضلا عن المدارس والمستشفيات والشبكة الكهربائية.

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