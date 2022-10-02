وزير الخارجية الأمريكي: روسيا ترتكب فظائع متزايدة بحق الشعب الأوكراني

تحدث وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، مع نظيره الأوكراني ديمتري كوليبا، بشأن مواصلة أوكرانيا الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها في مواجهة الغزو الروسي.

وناقش الوزيران آخر جهود غير قانونية وغير شرعية بذلتها روسيا لتغير حدود أوكرانيا بالقوة، كما تحدثا عن الفظائع المتزايدة التي ترتكبها القوات الروسية ضد الشعب الأوكراني، بما في ذلك جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان.

وأعاد الوزير بلينكن التأكيد على رسالة الرئيس بايدن بأن الولايات المتحدة ستحترم دائما الحدود الأوكرانية المعترف بها دوليا وسنواصل دعم الجهود التي تبذلها أوكرانيا لاستعادة السيطرة على أراضيها من خلال تعزيز موقفها العسكري والدبلوماسي.

وأطلع الوزير بلينكن نظيره على مستجدات المساعدات الأمنية الأمريكية، بما في ذلك 1,1 مليار دولار ضمن حزمة مبادرات المساعدات الأمنية لأوكرانيا التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع وعمليات التسليم المستقبلية أيضا.

وناقش الوزيران أيضا الجهود الرامية إلى ضمان استمرار وصول الحبوب الأوكرانية إلى من هم بأمس الحاجة إليها في مختلف أنحاء العالم وكذلك ضمان سلامة المرافق النووية في أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن مئات العسكريين الأوكرانيين تم القضاء عليهم، بالإضافة إلى تدمير عشرات الدبابات والآليات العسكرية، خلال اليوم الماضي.

وحسب “روسيا اليوم”، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن أكثر من 100 جندي أوكراني تم القضاء عليهم خلال اليوم الماضي، بالإضافة إلى تدمير 12 آلية عسكرية بضربات صاروخية على مناطق تمركز اللواءين الآليين 92 و14 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركيف.

وفي اتجاه كراسنوليمانسكي بالقرب من جمهورية دونيتسك الشعبية، شن الطيران الحربي الروسي غارات كبدت القوات الأوكرانية خسائر في الأرواح تجاوزت 200 عسكري، و320 جريحًا، بالإضافة إلى تدمير 10 دبابات و25 عربة قتال مشاة.

وأحبطت القوات الروسية هجوما عنيفا شنته القوات الأوكرانية في منطقة خيرسون، وتمكنت من تدمير 31 دبابة و78 وحدة من المعدات الخاصة والقضاء على أكثر من 240 جنديًا أوكرانيًا.

وفي اتجاه نيكولاييف-كريفوي روغ، دمرت القوات الروسية 43 دبابة أوكرانية و89 وحدة من المعدات العسكرية الأخرى وتمكنت من القضاء على أكثر من 400 جندي أوكراني.