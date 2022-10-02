أمريكا تجدد التزامها بدعم جهود نيجيريا لمكافحة الإرهاب وتحسين النظم الصحية

جددت الولايات المدة الأمريكية التزامها بدعم جهود نيجيريا لمكافحة الإرهاب، وتحسين النظم الصحية، وتقوية المؤسسات الديمقراطية، وتعزيز احترام حقوق الإنسان.



وأعرب وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن - في بيان نشرته "الخارجية الأمريكية" عبر موقعها الإلكتروني اليوم /الأحد/؛ بمناسبة العيد الوطني لنيجيريا - عن تقديره لقيادة نيجيريا في القضايا العالمية والإقليمية، بما في ذلك النضال من أجل إنهاء جائحة "كورونا".



وأكد بلينكن وقوف الولايات المتحدة إلى جانب نيجيريا باعتبارها شريكا ديمقراطيا في دعم انتخابات حرة ونزيهة، وتحسين النظم الصحية، وتقوية المؤسسات الديمقراطية، وتعزيز احترام حقوق الإنسان، ودعم النمو الاقتصادي، بما في ذلك التجارة الثنائية والاستثمار بين البلدين.



كما أعرب عن تطلعه إلى توسيع نطاق العلاقات الثنائية خلال العام المقبل وتعزيز المصالح المشتركة، قائلا إن "الشراكة بين بلدينا قوية ومبنية على قيمنا المشتركة للديمقراطية والتنوع وروح ريادة الأعمال".



واختتم وزير الخارجية الأمريكي البيان قائلا "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بأطيب التمنيات لشعب نيجيريا بمناسبة الذكرى الثانية والستين لاستقلاله".