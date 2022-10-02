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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

سياسة واقتصاد القاهرة: استقبلنا 900 طالب ببداية العام الجامعي

الدكتور محمود السعيد
الدكتور محمود السعيد

كشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة، عن عدد الطلاب الجدد التى استقبلتهم الكلية هذا العام. 

وقال محمود السعيد لـ صدى البلد، إن كلية السياسة والاقتصاد استقبلت 900 طالب حتى الآن، ومن الخبرات السابقة لا ينتظم حوالي 100 طالب أو أكثر، فيكون العدد الفعلي للطلاب المنتظمين دراسيا فى حدود 800 أو 820 طالبا.

وأضاف عميد الكلية أن هذا يكون إجمالى الطلاب بجميع الأقسام سواء عربى أو انجليزى .

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وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة يتابعان الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد

جامعة القاهرة 

قال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة أتمت استعدادات كبيرة على مستوى المدن الجامعية والمستشفيات والمعامل والمدرجات وكافة منشآت الحرم الجامعي، موضحا أن هذا العام الدراسي يتضمن تطوير العملية التعليمية، والجمع بين النظام الحضوري والأون لاين، مشيرًا إلى أن الجامعة تواكب البيئة التعليمية الأوروبية واستخدام المنصات التعليمية المتطورة حيث استخدمت منصة البلاك بورد بنجاح، بالإضافة إلى تطوير نحو 1322 لائحة دراسية، واستخدام منسوبي الجامعة سواء طلاب أو أعضاء هيئة تدريس لنظام التابلت باعتباره جزءا من العملية التعليمية والإدارية، مؤكدا انتظام الدراسة بالجامعة منذ اليوم الأول.

جدير بالذكر أن كليات جامعة القاهرة استقبلت الطلاب القدامى والجدد بعدما أنهت كافة الترتيبات والاستعدادات الخاصة ببدء العام الجامعي الجديد 2022 - 2023، والتي شملت أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، وتوزيع المحاضرات، وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي، وتنظيم عملية دخول الأفراد والسيارات للحرم الجامعي ومنظومة الكاميرات.

 

جامعة القاهرة كليات جامعة القاهرة كلية السياسة والاقتصاد الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة و الاقتصاد الدكتور محمد الخشت منصات التعليم

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