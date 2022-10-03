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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان.. حظك اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 : خليك متواضع

برج الميزان وحظك
برج الميزان وحظك اليوم

تشير توقعات برج الميزان اليوم، إلى أن مدح نفسك دون داعٍ قد يأتي بنتائج عكسية، حيث قد يرغب الناس في أن تكون متواضعًا.

وإليك توقعات برج الميزان اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الميزان وحظك اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022

إن السعي لتحقيق الانسجام في الجبهة الداخلية سينجح، هذا هو الوقت المناسب لتحب وتدليل نفسك، اجعل نفسك من أولوياتك وامنح نفسك بعض الوقت للتغلب على وجع القلب أو الوقت المتوتر في الحب، يمكن أن يمثل اليوم نقطة البداية لصداقة جديدة أو عضوية جماعية أو نادي أو هدف طويل المدى كنت تفكر فيه منذ بعض الوقت، يمكنك التخطيط لرحلة قصيرة المدى مع أصدقائك المقربين وعائلتك لقضاء وقت ممتع.

توقعات برج الميزان مهنيا

يمكنك الحصول على فرص للذهاب في رحلة خارجية، إن جعل الزملاء يشعرون بأن المنظمة تنتمي إليهم سيساعد في إنجاز العمل المطلوب.

توقعات برج الميزان صحيا

سيتعين عليك اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير لحماية نفسك من الإصابات الطفيفة أو الأمراض الموسمية، قد يسبب عبء العمل بعض الضغط على مواليد الميزان. 

توقعات برج الميزان عاطفيا

يمكن لمواليد الميزان اتخاذ قرارات ينتهي بهم الأمر بالندم ، خاصةً فيما يتعلق بالرومانسية، يمكن أن يؤدي اليوم أيضًا إلى إغلاق نهائي لعلاقة قديمة، والتي بدورها ستساعدك على بدء علاقة جديدة عندما تكون جاهزًا.

توقعات برج الميزان خلال الأيام المقبلة

تحتاج إلى التركيز أكثر على احتياجات أفراد الأسرة الآخرين وعدم التفكير كثيرًا في نفسك. 

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