تركيا توفد وزراء الخارجية والدفاع والطاقة إلى ليبيا غدا.. تفاصيل

أعلنت وزارة الخارجية التركية، الأحد، إرسال وفدا من الحكومة التركية لزيارة ليبيا غدا يرأسه وزراء الخارجية والدفاع والطاقة.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن "وزراء الخارجية والدفاع والطاقة والتجارة والمتحدث باسم الرئاسة التركية ورئيس دائرة الاتصالات يزورون ليبيا الاثنين"، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأضافت الخارجية التركية أن الزيارة ستناقش "الانتخابات الليبية والعملية الانتقالية وإعادة النظر في العلاقات الثنائية بين البلدين بما فيه التعاون في مجال التدريب العسكري، كما سيتم تبادل الآراء بشأن القضايا الإقليمية".

واستضافت تركيا في مطلع أغسطس الماضي، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في زيارة أكد من خلالها على أن حكومة فتحي باشاغا، المنتخبة من البرلمان، تعطي الأولوية لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته، في مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.