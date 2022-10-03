صحفي إنجليزي: هالاند انتقم لوالده من مان يونايتد.. ورونالدو لا يضيف للفريق.. فيديو

قال نيل موكسيلي صحفي ميرور الإنجليزية، إنه توقع أن تنتهي مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، بنتيجة تاريخية، وأن يحسمها السيتي لصالحه، وهو ما حدث بالفعل.

وأضاف موكسيلي خلال مداخلة هاتفية عبر «زووم» ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن هالاند قدم مباراة مميزة للغاية، خاصة وأنه الموهبة الأهم على الإطلاق في الهجوم حاليًا.

وأشار إلى أن ما قدمه هالاند أمام مانشستر يونايتد، انتقم لوالده بعد إصابته الشهيرة منذ سنوات أمام روي كين، في ديربي مانشستر، موضحًا أن اللاعب قدم أفضل ما لديه خلال المباراة.

وأكد موكسيلي، أن تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، يرى بأن رونالدو لا يضيف للفريق في الفترة الحالية، وبالتالي لم يشركه في ديربي مانشستر، فضلًا عن أنه يرى بأنه في حاجة لمزيد من الوقت من أجل استعادة مستواه.

وشدد الصحفي الإنجليزي على أن مانشستر سيتي لديه القدرة على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا النسخة الحالية، في ظل امتلاكه العديد من النجوم على رأسهم هالاند، فضلًا عن أنه وصل إلى نهائي البطولة من قبل، موضحًا أنهم أقرب من أي موسم لحصد البطولة.

واختتم تصريحاته، أن هالاند قادر على التسجيل في كل مباراة، فضلًا عن أنه سيحصل على فترة راحة جيدة خلال كأس العالم لعدم مشاركة منتخب بلده في المونديال، وبالتالي سيكون قادرًا على العودة أقوى وأشرس.