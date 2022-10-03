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رئيس التحرير
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أخبار البلد

مصر تتقدم 20 مركزًا في المخرجات الإبداعية طبقًا لمؤشر الابتكار العالمي.. انفوجراف

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك حول تتقدم مصر 20 مركزًا في المخرجات الإبداعية طبقًا لمؤشر الابتكار العالمي 

فوفقًا لأحدث تقرير صادر عن "المنظمة العالمية للملكية الفكرية" لعام 2022، أظهرت مصر تقدمًا ملحوظًا في "مؤشر الابتكار العالمي" لعام 2022، متقدمة 5 مراكز؛ حيث جاءت في المركز الـ 89 عالميًّا من بين 132 دولة، مقارنة بالمركز الـ 94 في 2021.



ويتكون "مؤشر الابتكار العالمي" من 7 ركائز رئيسة، تندرج أسفل مؤشرين يقدمان صورة متكاملة للابتكار، وهما: "مدخلات الابتكار، ومخرجات الابتكار"، و81 مؤشرا فرعيا. كما يُرتب المؤشر الدول وفقًا للابتكار ومؤسساته، والعوامل الداعمة له. وجاءت سويسرا، والولايات المتحدة الأمريكية، والسويد كأعلى 3 دول في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022.

وقد أحرزت مصر تقدمًا في ركيزتين للمؤشر؛ حيث تقدمت 20 مركزًا في ركيزة "المخرجات الإبداعية" محتلة المركز الـ 84 في 2022، مقارنة بالمركز الـ 104 في 2021. كما تقدمت 10 مراكز في ركيزة "تطور السوق" لتحتل المركز الـ 86 في 2022، مقارنة بالمركز الـ 96 في 2021.

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