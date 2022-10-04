اليوم.. انطلاق أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث لمجلس الشيوخ

تنطلق اليوم الثلاثاء أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الأولى برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق ،وذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

ووفقا لجدول أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد، التى تعقد الساعة الثانية عشر ظهر الثلاثاء تبدأ بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 419 لسنه 2022 بدعوة المجلس للانعقاد، وافتتاح دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الأول.

يعقب ذلك تلاوة قرار رئيس الجمهورية ر قم 303 لسنة 2022 بفض دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعى الثانى ، ثم تلاوة اسماء النواب المعتذرين عن حضور الجلسة ثم الرسائل التى تلقاها المجلس من رئيس مجلس النواب وتشمل مشروعات القوانين لأخذ رابه فيها.

ويوم الأربعاء يعقد المجلس ثلاث جلسات، الأولى سيتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس التى انتهى اليها مكتب المجلس، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، أما الجلسة الثانية فسيتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من النواب، وفى الجلسة الثالثة يتم إعلان نتيجة انتخابات اللجان النوعية على هيئات مكاتب 14 لجنة.