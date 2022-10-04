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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اليوم.. انطلاق أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث لمجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تنطلق اليوم الثلاثاء أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الأولى برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق ،وذلك  تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس  للانعقاد.

ووفقا لجدول أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد، التى تعقد الساعة الثانية عشر ظهر  الثلاثاء   تبدأ  بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية  رقم 419 لسنه  2022 بدعوة المجلس للانعقاد، وافتتاح دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الأول.

يعقب ذلك تلاوة  قرار رئيس الجمهورية ر قم  303  لسنة  2022 بفض دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعى الثانى ، ثم تلاوة  اسماء النواب المعتذرين عن حضور الجلسة ثم الرسائل التى تلقاها المجلس من  رئيس مجلس النواب وتشمل مشروعات القوانين لأخذ رابه فيها.

ويوم الأربعاء يعقد المجلس ثلاث جلسات، الأولى سيتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس التى انتهى اليها مكتب المجلس، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، أما الجلسة الثانية فسيتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة  الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من النواب، وفى الجلسة الثالثة يتم إعلان نتيجة انتخابات اللجان النوعية على هيئات مكاتب 14 لجنة.

الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ دور الإنعقاد الثالث لفصل التشريعى الأولى المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق قرار رئيس الجمهورية

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اليوم.. انطلاق أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث لمجلس الشيوخ

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