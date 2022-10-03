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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مستقبل وطن: نصر أكتوبر المجيد بطولة خالدة تروي قصصا من المجد

انتصار أكتوبر
انتصار أكتوبر

تقدم حزب مستقبل وطن بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة .

وأكد حزب مستقبل وطن أن الشعب المصري إبان حرب أكتوبر المجيدة ضرب أسمى معاني الفداء والتحدي والصمود، وقدم ملحمة وطنية وبطولات خالدة تروي قصصًا من المجد والبناء والنجاح.

ونوه بأن انتصارات أكتوبر المجيدة تظل واحدة من أهم وأعظم الانتصارات العسكرية في العصر الحديث، وأيقونة ورمزًا لعلاقة متينة وراسخة وعظيمة بين الجيش والشعب؛ تظل نموذجًا متفردًا عبر التاريخ.

وقال الحزب: “إننا وإن نحتفل اليوم بهذه الذكرى الغالية على قلوبنا، نجدد العهد والثقة في خطوات سيادتكم في المضيّ قدمًا نحو صنع حضارة وتاريخ مشرق لبلادنا يليق بعراقتها وإرثها الإنساني والتاريخي والحضاري”.

وأضاف: “ولا يفوتنا أن نتقدم بتحية إجلال وعرفان وتقدير لجميع شهداء الوطن على امتداد التاريخ الذين قدموا أرواحهم الطاهرة الذكية فداءً لعزة هذا الوطن وكرامته وأمنه”.

واختتم البيان: “كل عام ومصرنا في خير ونماء وأمن وازدهار تحت قيادتكم الحكيمة .. وكل عام وقواتنا المسلحة درع هذا الوطن وحصنه الأمين”.

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