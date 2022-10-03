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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

ملحمة العبور دروس وعِبر.. تعليم بورسعيد تنظم ندوة لبطل الكتيبة 133 صاعقة

مدة لتعليم بورسعيد
مدة لتعليم بورسعيد عن دور الكتيبة 133 في حربي الاستنزاف واكت

 نظمت إدارة الاتصال السياسي اليوم بمديرية التربية و التعليم فى محافظة بورسعيد تحت رعاية الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم الندوة التثقيفية "ملحمة العبور دروس وعِبر" بمدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية للبنين.

تأتي الندوة في إطار احتفالات تعليم بورسعيد بالذكرى ٤٩ لنصر أكتوبر المجيد، حيث استضافت الندوة البطل إبراهيم سعودي أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة بالكتيبة ١٣٣ صاعقة وسط إقبال طلابي كثيف.

وتحدث سعودي عن دور الكتيبة 133 في حربي الاستنزاف وأكتوبر ومشاركته وزملائه في مواجهة العدو أثناء حرب أكتوبر، محفزا الطلاب على حب الوطن والحفاظ على مقدراته.

ثم توالت كلمات أهالي شهداء بورسعيد، حيث أكدت والدة الشهيد البطل النقيب عمرو السقا على أن نعمة الأمن والأمان والاستقرار ثمنها دماء الشهداء التي لم تكن عزيزة على الوطن.

وأشارت والدة الشهيد البطل مقاتل محمود مندور ابن المدرسة العسكرية إلى أنه قبل استشهاده بأيام كان يحدثها عن الشهادة وانه يتمناها، مؤكدة على سعادتها بنبأ استشهاده رغم ألم الفراق.

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حضر الندوة النقيب محمود يحيى قائد المدرسة من مكتب المستشار العسكري ، والأستاذ أيمن يوسف مدير المدرسة ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس، وعلى هامش الندوة أهدت إدارة الاتصال السياسي درعاً تذكاريا للبطل إبراهيم سعودي تقديراً لدوره البطولي في الدفاع عن أرض الوطن.

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