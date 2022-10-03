تعليم بورسعيد : وجود الطالب بالمدرسة العامل الأساسي في انضباط المنظومة

واصلت الدكتورة هالة عبد السلام وكيلة وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد جولاتها الميدانية لمدارس المحافظة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية وذلك فى ثاني أيام العام الدراسي الجديد.

وكيلة تعليم بورسعيد. تواجد الطالب بالمدرسة هو العامل الأساسي في انضباط العملية التعليمية

زارت وكيلة تعليم بورسعيد اليوم مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية للبنات الواقعة بنطاق إدارة شمال التعليمية وتفقدت عددا من الفصول الدراسية والمعامل.

وكيلة تعليم بورسعيد. تواجد الطالب بالمدرسة هو العامل الأساسي في انضباط العملية التعليمية

وجهت وكيلة تعليم بورسعيد خلال الزيارة بضرورة متابعة الحضور اليومي للطالبات.

وأشارت وكيلة تعليم بورسعيد إلى أن تواجد الطالب بالمدرسة العامل الأساسي في انضباط العملية التعليمية.

وكيلة تعليم بورسعيد. تواجد الطالب بالمدرسة هو العامل الأساسي في انضباط العملية التعليمية



وشددت الدكتورة هالة عبد السلام في نهاية الزيارة على ضرورة تفعيل الأنشطة واليوم الرياضي لتوفير بيئة مدرسية جاذبة للطالبات موجة الشكر لإدارة المدرسة على الجهد المبذول فى انضباطها.