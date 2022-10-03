محافظ بورسعيد: إنشاء استاد النادي المصري الجديد حلم لجميع أبناء المدينة الباسلة

صدق المجلس التنفيذي برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خلال جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، على توفير موقع بديل لمركز شباب الاستاد، في منطقة أرض الصوامع، بجانب منطقة السكة الحديد وتوفير موقع بديل لنادي بورسعيد الاجتماعي في منطقة أرض الشون بالقنال الداخلي خلف قسم الشرق، وذلك في إطار البدء في أعمال إنشاء استاد النادي المصري الجديد، بعد توقيع بروتوكول تدشين إنشاء الاستاد في موقعه الحالي بين وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد و رئيس شركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية التي ستقوم بتنفيذ الأعمال الإنشائية وذلك بمقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية وبحضور الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب،، والأستاذ كامل أبو علي رئيس النادي المصري .

محافظ بورسعيد أن انشاء استاد النادي المصري الجديد هو حلم لجميع أبناء الباسلة

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للموافقة على إنشاء الاستاد في موقعه الحالي .

محافظ بورسعيد أن انشاء استاد النادي المصري الجديد هو حلم لجميع أبناء الباسلة

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة المصرية تبني الاستاد الجديد بالتعاون مع مستر كامل أبو علي رئيس النادي المصري، و نواب بورسعيد، وبالتنسيق بين رؤساء مجالس إدارات مركز شباب الاستاد ونادي بورسعيد الرياضي .

محافظ بورسعيد أن انشاء استاد النادي المصري الجديد هو حلم لجميع أبناء الباسلة

كما وجه محافظ بورسعيد الشكر والتقدير لرؤساء مجالس إدارات مركز شباب الاستاد، ونادي بورسعيد الرياضي على التعاون المثمر.

محافظ بورسعيد أن انشاء استاد النادي المصري الجديد هو حلم لجميع أبناء الباسلة

حيث أكد اللواء عادل الغضبان أنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع رؤساء مجالس إدارات مركز شباب الاستاد ونادي بورسعيد الرياضي، وتم التوافق على البدء في إجراءات نقل مركز شباب الاستاد ونادي بورسعيد الرياضي للمواقع البديلة.

محافظ بورسعيد أن انشاء استاد النادي المصري الجديد هو حلم لجميع أبناء الباسلة

وقال محافظ بورسعيد أن انشاء استاد النادي المصري الجديد هو حلم لجميع أبناء بورسعيد، وسنعمل سويا لإنشاء كيان يليق بحجم النادي المصري وجماهيره العريقة، لافتا لتقديم كافة الدعم لتنفيذ هذا الحلم.

محافظ بورسعيد أن انشاء استاد النادي المصري الجديد هو حلم لجميع أبناء الباسلة

كما أكد محافظ بورسعيد على تقديم الدعم اللازم لمركز شباب الاستاد و نادي بورسعيد الرياضي، خلال أعمال الانتقال للمواقع البديلة، مشيدا بدور مركز شباب الاستاد ونادي بورسعيد الرياضي وتاريخهم الرياضي والاجتماعي العريق.

محافظ بورسعيد أن انشاء استاد النادي المصري الجديد هو حلم لجميع أبناء الباسلة

كما وجه اللواء عادل الغضبان الشكر للسادة أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، على الجهود المثمرة في ملف انشاء استاد النادي المصري، والذي يمثل أهمية كبرى لمحافظة بورسعيد وأبناؤها وتاريخها العريق