استمرار أزمة المواصلات بفيروز بورفؤاد.. بورسعيد دفعت بعدة باصات ولا تزال المشكلة قائمة

بالرغم مما أعلنه محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان ، لحل أزمة فيروز بورفؤاد أمس ، عن الدفع بسيارات من المحافظة الى منطقة إسكان فيروز مدينة بورفؤاد الجديدة، لتوصيل الطلاب إلى مدارسهم نظرا للتكدس الكبير أول أيام الدراسة إلا أن الأزمة مازالت مستمرة فى يومها الثانى .

رئيس مدينة بورفؤاد لاهالى الفيروز .. مش كل يوم هقفلكم هنا أنا عندى شغل

هذا وقد دفعت محافظة بورسعيد بـ 5 ميني باص منذ الساعات الأولى للصباح اليوم لنقل ركاب المنطقة من الطلاب إلى مدارسهم وتواصل مجلس مدينة بورفؤاد برئاسة اللواء محمد عامر، مع إحدى الشركات الخاصة للنقل ودفعها ب 6 سيارات إلا أن الأزمة مازالت مستمرة.

رئيس مدينة بورفؤاد لاهالى الفيروز .. مش كل يوم هقفلكم هنا أنا عندى شغل

وأكد شهود العيان، أن السيارات قامت بنقل دور واحد فقط من المنطقة إلى مدارس بورفؤاد ورفضت العودة مجددا لنقل ما تبقي من طلاب وأولياء أمور مما تسبب فى استمرار الأزمة.

رئيس مدينة بورفؤاد لاهالى الفيروز .. مش كل يوم هقفلكم هنا أنا عندى شغل



وأبدى اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، انزعاجه من استمرار الأزمة مطالبا السيارات ومسؤليها بالانتقال إلى المنطقة مساء اليوم والاتفاق مع أولياء الأمور والسكان بعمل أبونيهات مستديمة مبلغ السيارات و الأهالى حلو المشكلة "أنا مش كل يوم هقفلكم هنا.. أنا عندى شغل ".

رئيس مدينة بورفؤاد لاهالى الفيروز .. مش كل يوم هقفلكم هنا أنا عندى شغل



ودل استمرار الأزمة بيومها الثانى، على صعوبة الأمر ، رغم الدفع بما ١١ سيارة مينى باص وسيارات سرفيس وأجرة ، كما دل على عدم التخطيط الجديد والتعامل مع مجتمع عمرانى جديد لمشروعات الاسكان الاجتماعى بمدينة بورفؤاد يعد الأكبر بين التجمعات السكنية .

محافظ بورسعيد : زيادة أعداد سيارات النقل الداخلي بحي الفيروز بمدينة بورفؤاد.



أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه سيتم زيادة أعداد سيارات النقل الداخلي بحي الفيروز بمدينة بورفواد وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي وتوفير وسائل مواصلات كافية لنقل الطلاب إلى المدارس بعد الإقبال الكبير علي استخدام سيارات النقل الداخلي.

رئيس مدينة بورفؤاد لاهالى الفيروز .. مش كل يوم هقفلكم هنا أنا عندى شغل

وأكد المحافظ ، علي استمرار الدفع بعدد من الميني باصات لمساعدة أبنائنا الطلاب للوصول إلى مدارسهم بجانب الميكروباصات السيرفيس الخاص بخط الفيروز ببورفؤاد.

رئيس مدينة بورفؤاد لاهالى الفيروز .. مش كل يوم هقفلكم هنا أنا عندى شغل



وأشار المحافظ بورسعيد، إلى أنه سيتم عمل السيارات منذ الساعة السابعة صباحاً ، من داخل الحي إلى مدارسهم حيث تم تحديد نقاط التجمع في محيط موقف الميكروباص الخاص بالحي ، وذلك تيسيراً على الطلاب واستجابة لرغبات أولياء الأمور بزيادة سيارات النقل الداخلي.

ورغم عدم توافر مواصلات .. أهالى فيروز بورفؤاد يتحدون الصعاب من اجل الوصول للمدرسة

وكانت صدى البلد نشرت أمس تحت عنوان رغم عدم توافر مواصلات، أهالى فيروز بورفؤاد يتحدون الصعاب من أجل الوصول للمدرسة .

واكدت صدى البلد، أن سكان منطقة الفيروز الجديدة فى مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد سقطت من ذاكرة التنفيذيين بالمحافظة كونها إحدى مناطق الاسكان الاجتماعى الجديدة والتى تم تسميتها على مدار السنوات التى فرض خلالها الحظر على المدارس بسبب فيروس كورونا.

ورصدت عدسات المصورين مشهد يؤكد إصرار جميع سكان المنطقة الأحدث فى بورسعيد بمدينة بورفؤاد على إلحاق ابنائهم بمارثون العام الدراسي الجديد والذي انطلق اليوم بربوع بورسعيد أسوة بباقي المحافظات.

هذا وأبدى جميع السكان بفيروز بورفؤاد تعاون ملموس فى مساعدة بعضهم البعض لمن يمتلك سيارات ملاكى أو أجرة من سكان تلك المنطقة التى انعدم وصول السيارات الخاصة السرفيس إليها ليصل الجميع إلى مدارسهم .

ومع إصرار التلاميذ وأولياء الأمور على الذهاب للمدرسة فى أول أيام الدراسة بن يجدوا أمامهم الا ركوب سيارات ربع نقل و تروسكلات اشبه بالتوكتوك حتى يصلوا الي مدارسهم ولو حتى بعد طابور الصباح .

ووجه الأهالى استغاثة إلى اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد و اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لتلافي تلك المشكلة اعتبار من باكر و الدفع بسيارات السرفيس إلى تلك المنطقة حرصا على انتظام الطلبة و الطالبات بالمدارس