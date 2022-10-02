تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم ، سير العمل بالمركز التكنولوجي المتطور بديوان عام حي المناخ ، وذلك للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى، رافقه اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة والدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ.

والتقى محافظ بورسعيد عددا من مديري الإدارات والعاملين بديوان عام حي المناخ، حيث تابع سير العمل في عدد من ملفات عمل الحي.

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان حي المناخ

وشدد المحافظ على بذل كافة المجهودات لصالح المواطن في المقام الأول، و إنجاز خطط التنمية التي تجرى في كافة الاتجاهات.

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان حي المناخ

وأشاد اللواء عادل الغضبان بجهود العاملين في المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، موجها بمواصلة تطوير مستوى الأداء.

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان حي المناخ

وأكد اللواء عادل الغضبان أن محافظة بورسعيد شهدت تطوير كافة المراكز التكنولوجية بالأحياء، وذلك بهدف سرعة تقديم الخدمة وميكنتها وإنجازها في أقصر وقت ممكن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، ومواكبة كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا لصالح المواطن، لاسيما أن المحافظة تشهد العديد من المشروعات التنموية في عدة مجالات الأمر الذي يتطلب أداء الخدمة بأحدث الطرق بسهولة ويسر.

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان حي المناخ

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة تقديم التسهيلات للمواطن وسرعة تقديم الخدمة، مشيداً بالمستوى المتطور لنظم التشغيل وتقديم الخدمات بالمركز التكنولوجي، كما حرص خلال تفقده المركز على التعرف على آراء العاملين والمواطنين حول المركز، حيث أبدى الجميع إشادته بمستوى الخدمة وتطورها.