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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يشدد على الالتزام بحضور الطلاب في المدارس

محافظ بورسعيد يناشد
محافظ بورسعيد يناشد الطلاب بالابتعاد عن الدروس الخصوصية

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، سير وانتظام العملية التعليمية بمدرسة القناة الإعدادية بنات ، رافقه خلالها اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة والدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.

محافظ بورسعيد يناشد الطلاب واولياء الأمور بالابتعاد عن الدروس الخصوصية

وشارك محافظ بورسعيد الطالبات طابور الصباح  و السلام الوطني وتحية العلم ،واستمع إلى الإذاعة المدرسية، كما شهد حصة دراسية بطريقة الذكاء الاصطناعي، والتي يتم خلالها تلقين العلم للطالبات بالأغاني والموسيقى، وتابع المحافظ استعدادات المدرسة لاستقبال الطلاب، لتوفير مناخ تعليمي آمن، وانتظام حضور المعلمين من كافة التخصصات.

محافظ بورسعيد يناشد الطلاب واولياء الأمور بالابتعاد عن الدروس الخصوصية

وزار محافظ بورسعيد خلال جولته الصباحية،  مدرسة أشتوم الجميل الابتدائية، وشارك محافظ بورسعيد طلاب مدرسة أشتوم الإبتدائية كذلك طابور الصباح، وذلك وسط إقبال طلابي كبير جعل مدارس المحافظة تظهر كاملة العدد، وجعل الروح تعود لجسد المدرسة من جديد، وذلك وسط تواجد للقيادات التنفيذية وقيادات التعليم.

محافظ بورسعيد يناشد الطلاب واولياء الأمور بالابتعاد عن الدروس الخصوصية

واستكمل محافظ بورسعيد جولته بتفقد مدرسة أحمد شوقي بحي الضواحي،  وتابع انتظام حضور الطلاب والمعلمين، وشدد اللواء عادل الغضبان على أهمية الحضور بالمدرسة بانتظام، وعدم اعتماد الطلاب على الدروس التي تهدر الوقت والمجهود، ولابد من الاعتماد على الذات، لتحقيق مستوى دراسي أفضل، خاصة أن التعليم يشهد تطورا غير مسبوق خلال المرحلة الراهنة.

محافظ بورسعيد يناشد الطلاب واولياء الأمور بالابتعاد عن الدروس الخصوصية

وحذر المحافظ الطلاب من تجار العلم "معلمي الدروس الخصوصية" مؤكدًا أنهم يقومون بابتزاز الدولة وأولياء الأمور، مطالبًا بالانتظام والحضور للمدرسة، وطالب المحافظ أولياء الأمور بالتعاون مع الدولة في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي تهدر الوقت والجهد وتضيع المال، كما شدد المحافظ على المتابعة المستمرة لمستوى انضباط العملية التعليمية، مؤكدا أنه سيتابع بصفة مستمرة معدلات حضور الطلاب في مختلف المراحل التعليمية للتأكد من انتظام حضور الطلاب والمعلمين بالمدارس .

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محافظ بورسعيد يناشد الطلاب واولياء الأمور بالابتعاد عن الدروس الخصوصية

وأكد محافظ بورسعيد خلال جولته علي أن المدرسة تستكمل منظومة بناء الشخصية مع البيت، مطالبًا أولياء الأمور بانقاذ ابنائهم من شبح الدروس الخصوصية، والإستجابة للجهود الحكومية في مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية والسناتر.  

محافظ بورسعيد يناشد الطلاب واولياء الأمور بالابتعاد عن الدروس الخصوصية

وشهدت مدارس محافظة بورسعيد اقبالا كبيرًا من الطلاب وذلك بالتزامن مع أول يوم دراسي من العام الجديد، وحمل الطلاب أعلام مصر، وتم استقبالهم بالعرائس الكرتونية والأغاني الوطنية.

محافظ بورسعيد يناشد الطلاب واولياء الأمور بالابتعاد عن الدروس الخصوصية
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