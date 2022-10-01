عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب كيس عدس.. القصة الكاملة لواقعة الاعتداء على قاصر ببورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لم تمر أيام قليلة على جريمة اعتداء ذئب بشرى بعرب بورسعيد على فتاة من ذوى الهمم حتى استيقظت بورسعيد على جريمة أكثر بشاعة لهتك عذرية قاصر بضواحى بورسعيد .

فريق بحث لضبط الجانى 


كان اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد تلقي بلاغ من مأمور قسم شرطة الضواحى يفيد ادعاء ربة منزل اعتداء شخص على نجلاها القاصر وهتك عرضها وفض غشاء بكارتها  

حريق فيلا ديليسبس في بورسعيد .. القصة كاملة بالصور

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة بنك الإسكان في بورسعيد |صور


وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء ضياء زامل مدير مباحث بورسعيد لسرعة الوقوف على الحادث وملابساتها وضبط الجانى. 

التحريات كيس عدس وراء الجريمة 

وجاءت تحريات المقدم هيثم ماجد مفتش إدارة البحث لبيان شخصًا يبلغ من العمر 35 عامًا جار والدة المجنى عليها  اعتدى على طفلتها صاحبة الـ 13 عامًا بمنطقة الأمل نطاق حي الضواحي بمحافظة بورسعيد.

واكدت التحريات التى أجراها الرائد أحمد مسعد رئيس مباحث ضواحى بورسعيد أن المجنى عليها قاصر يتيمة الأب وتعيش مع والدتها التى ارسلتها الجارى لبيع كيس عدس للجارة حتى تستطيع شراء لوازم لحفيدها من نجلاها الآخرى مقابل 10 جنيهات .


ودلت التحريات أن المجنى عليها فور دخولها منزل الجار فى وجود نجلته وزوجها وباقي أبناءه أخذ منها الكيس وارسلها لزوج ابنته بالغرفة لأخذ المبلغ منه على اعتبار أنها ليست بغريبة عن المنزل .

واكدت التحريات أنها فور دخول المجنى عليها الغرفة القابع بها المتهم وأثناء هزارهم معا اشتعلت غريزته فاعتدى عليها فى لحظات لإطفاء شهوته ليضع براءتها الطفولية بفض غشاء بكارتها ومع تعالى صرخاتها فر هاربا . 

 

هذا وتمكن ضباط البحث الجنائي بقسم شرطة الضواحى برئاسة الرائد أحمد مسعد من ضبط المتهم حال اختباءه بإحدى المناطق هربا بجريمته. 

 

وبمواجهة المتهم أقر بجريمته تفصيليا فتم إحالته لنيابة بورسعيد العامة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرض المجنى عليها على مصلحة الطب الشرعى . 

والدة المجنى عليا تطلب القصاص 

هذا وقد وجهت والدة المجنى عليها اتهامها للشاب الجار وزوجته بادعاء تسهيل الزوجة لزوجها واقعة الاعتداء على نجلتها وإفساح المجال له لاقتراف جريمته الاانسانية ومساعدته على الهرب مطالبة بالقصاص لليتميمة القاصر من الجناة . 

 

هذا وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها تجاه الواقعة الابشع فى محافظة بورسعيد خلال الأسابيع الاخيرة .   

 

بورسعيد وزير الداخلية محافظة بورسعيد مساعد وزير الداخلية الطب الشرعى البحث الجنائي التفاصيل الكاملة مصلحة الطب الشرعي أمن بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

حسين الشحات أبرزهم.. فرج عامر يعلن رحيل 10 لاعبين عن الأهلي

الذهب يتراجع بقوة الحق اشترى.. هبوط الأسعار وعيار 21 يفقد 87 جنيهًا

حدث ليلاً.. الذهب يتراجع بقوة وعيار 21 يفقد 87 جنيهًا..أول طابور صباح في العام الدراسي الجديد

عمرو أديب: الناس بتعمل جمعيات دلوقتي عشان تشتري السبلايز

3 صفقات جديدة.. مرتضى منصور يزف بشرى لجماهير الزمالك

محترف في اليونان.. فرج عامر يعلن تعاقد الأهلي مع صفقة جبارة

كان يحمل أدواته المدرسية.. مصرع طفل صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بالمعادي

ترشيحاتنا

ذكي مثل الأطفال ويسمع ويتكلم.. ما لا تعرفه عن حياة الببغاء.. فيديو

كولر عنده قناعة.. فرج عامر: طاهر محمد طاهر وكهربا هيكونوا نجوم الدوري

ضبط أب وأم عرضا طفلتهما للبيع عبر الفيس بوك

عز العرب: إطلاق 30 برنامجا محليا لـ تمكين الشباب من العمل المناخي

الزراعة تصدر تقريرا بأهم أنشطة المعمل المركزي للنخيل خلال سبتمبر الجاري

شاهد.. أول جولة لوزير التربية التعليم بالمدارس في بداية العام الدراسي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للقهوة.. جمال شعبان يكشف مفاجأة غير متوقعة عند تناولها|تفاصيل

إطلالة ساحرة لزوجة عماد متعب في باريس| شاهد

من الخيانة الى بيع عربيته واستغلاله ماديا.. تبادل اتهامات بين منة عرفة ومحمود المهدى |القصة الكاملة

في اليوم العالمي لـ القهوة.. معلومات صادمة وأضرار لن تتوقعها| تفاصيل

فيديو

مهددة بالموت.. الثروة الداجنة بمصر في مأزق| تفاصيل مهمة

من الخيانة الى بيع عربيته واستغلاله ماديا.. تبادل اتهامات بين منة عرفة ومحمود المهدى |القصة الكاملة

بعد حفلها فى قطر.. سعر صادم لإطلالة نانسى عجرم.. فيديو

فرق خبرة .. انتصار: انا وباسم سمرة سندنا نيللي كريم في ذات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ