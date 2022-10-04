أخبار التعليم| لو كليتك مش عاجباك.. قواعد وشروط التحويل بين الكليات الجامعية.. أكاديمية البحث العلمي تعلن مد فتح باب التقدم لمجموعة من المنح المدعومة .. حفل استقبال لطلاب الإعلام الرقمي بكلية الإعلام

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

لو كليتك مش عاجباك .. قواعد وشروط التحويل بين الكليات الجامعية

انطلق العام الدراسي الجامعي الجديد 2022/2023،علي مستوي الجامعات يوجد عدد كبير من الطلاب الآن بعد بدء الدراسة يجد نفسه أنه غير منسجم في الدراسة ويرغب في الهروب من الكلية والتحويل إلي كلية اخري.

حفل استقبال لطلاب الإعلام الرقمى بكلية الإعلام الأربعاء المقبل

ينظم برنامج الإعلام الرقمي بكلية الإعلام جامعة القاهرة حفل استقبال طلبة البرنامج الجدد والقدامى الساعة11 صباح الأربعاء ٥ اكتوبر الجارى بقاعة المؤتمرات بالدور الرابع بالكلية.

اليوم.. عقد لقاء تعريفي لطلاب قسم اللغة الإيطالية المقبولين بألسن عين شمس

أعلن قسم اللغة الإيطالية بكلية الألسن جامعة عين شمس عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" عن عقد لقاء تعريفي للطلاب المقبولين بالفرقة الأولى وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر 2022، من الساعة ١٠ صباحًا إلى الساعة ١٢ ظهرًا بقاعة المؤتمرات بالكلية (الكائن بين الدورين الثاني والثالث)، وذلك للتعريف بنظام الدراسة بالقسم وبالكلية، وبالمقررات الدراسية، وبالسادة الأساتذة القائمين بالتدريس للفرقة الأولى.

البحث العلمى تعلن مد فتح باب التقدم لمجموعة من المنح المدعومة .. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، أنه تم مد فتح باب التقدم لمجموعة من المنح المدعومة من خلال مشروع U-SOLVE حتى يوم 30 أكتوبر 2022.

بنات عين شمس امتحان اللغة العربية للطالبات المستجدات بالمرحلة الثالثة..اليوم

قالت الدكورة أميرة سويف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس أنه سيعقد امتحان اللغة العربية للطالبات المستجدات بالمرحلة الثالثة والمتخلفات عن الامتحان من المرحلة السابقة اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر بمدرج 7.