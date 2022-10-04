البحث العلمى تعلن مد فتح باب التقدم لمجموعة من المنح المدعومة.. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، أنه تم مد فتح باب التقدم لمجموعة من المنح المدعومة من خلال مشروع U-SOLVE حتى يوم 30 أكتوبر 2022.

وللتقديم و الاشتراك فى المنحة من خلال هذا الرابط

Application Link: https://usolve-project.eu/home

واضافت أن تلك المنح موجهة لرواد الأعمال والشركات الناشئة الجديدة على أن تكون الأفكار المقدمة بهدف مواجهة تحديات التنمية الحضرية المستدامة في المدن ، وكذلك هناك فرصة لقبول الأفكار من القطاعات الإبداعية والثقافية التى ينتج عنها تأثيرًا حقيقيا في أحد الموضوعات التالية:

- الطاقة المستدامة

- إدارة المخلفات

- البنية التحتية الزرقاء

- أنظمة الغذاء فى المناطق الحضرية



واوضحت أنه لمزيد من التفاصيل عن المنحة، يمكنكم الدخول على هذا الرابط

https://bit.ly/3ckeBFX