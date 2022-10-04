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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمى تعلن مد فتح باب التقدم لمجموعة من المنح المدعومة.. تفاصيل

أكاديمية البحث العلمى
أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، أنه تم مد فتح باب التقدم لمجموعة من المنح المدعومة من خلال مشروع U-SOLVE حتى يوم 30 أكتوبر 2022.

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وللتقديم و الاشتراك فى المنحة من خلال هذا الرابط
Application Link: https://usolve-project.eu/home

 

واضافت أن تلك المنح موجهة  لرواد الأعمال والشركات الناشئة الجديدة على أن تكون الأفكار المقدمة بهدف مواجهة تحديات التنمية الحضرية المستدامة في المدن ، وكذلك هناك فرصة لقبول الأفكار من القطاعات الإبداعية والثقافية التى ينتج عنها تأثيرًا حقيقيا في أحد الموضوعات التالية:

- الطاقة المستدامة
- إدارة المخلفات
- البنية التحتية الزرقاء
- أنظمة الغذاء فى المناطق الحضرية

واوضحت أنه لمزيد من التفاصيل عن المنحة، يمكنكم الدخول على هذا الرابط
 https://bit.ly/3ckeBFX

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فتح باب التقدم المنح المدعومة مشروع U-SOLVE البحث العلمي Jobs Education

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