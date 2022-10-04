اليوم.. عقد لقاء تعريفي لطلاب قسم اللغة الإيطالية المقبولين بألسن عين شمس

أعلن قسم اللغة الإيطالية بكلية الألسن جامعة عين شمس عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" عن عقد لقاء تعريفي للطلاب المقبولين بالفرقة الأولى وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر 2022، من الساعة ١٠ صباحًا إلى الساعة ١٢ ظهرًا بقاعة المؤتمرات بالكلية (الكائن بين الدورين الثاني والثالث)، وذلك للتعريف بنظام الدراسة بالقسم وبالكلية، وبالمقررات الدراسية، وبالسادة الأساتذة القائمين بالتدريس للفرقة الأولى.

ويأتي ذلك برعاية الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن جامعة عين شمس، ورئيس قسم اللغة الإيطالية الدكتورة مروة طنطاوى، في إطار التعريف بنظام الدراسة بالقسم والكلية والمقررات الدراسية وفقا لجدول محاضرات الاسبوع الاول .

الجدير بالذكر أعلنت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، أن إدارة الكلية قائمة على تنفيذ خطة لصيانة و تطوير منشآت و مرافق الكلية فى إطار الإستعدادات للعام الدراسي الجديد 2022 / 2023، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وتشمل الخطة صيانة مباني الكلية من مدرجات و مكاتب اعضاء هيئة التدريس و دورات مياه ؛ بهدف الوقوف علي ما يستلزم تطويرة و إجراء عمليات صيانة شاملة لممتلكات الكلية من بنية تحتيه و أثاث.

و أشارت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، أن إدارة الكلية تعمل بكامل طاقتها من كوادر فنية متخصصة و إداريين و رجالات الدفاع المدني بهدف الإستعداد للعام الدراسي الجديد مبكرًا، مشدده علي أن الكلية تحرص علي توفير أفضل الإمكانيات لخدمة أبناء الكلية الجدد و القدامى و توفير كافة سبل الراحة و الأمان لهم ليتسنى لهم وضع كامل طاقاتهم في الحياة الدراسية بشكل فعال يتيح لهم الإستفادة من الخبرات الآكاديمية التي يقدمها لهم أساتذة الكلية.