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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حفل استقبال لطلاب الإعلام الرقمي بجامعة القاهرة.. الأربعاء المقبل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

ينظم برنامج الإعلام الرقمي بكلية الإعلام جامعة القاهرة حفل استقبال طلبة البرنامج الجدد والقدامى الساعة11 صباح الأربعاء ٥ اكتوبر الجارى بقاعة المؤتمرات بالدور الرابع بالكلية.

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إعلام القاهرة تعتمد تنظيم دورات التحول الرقمي

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فرصة أخيرة للمستنفدين والمتخلفين.. تسجيل الرغبات لطلاب التنسيق عبر هذا الرابط

‎يقام  الاحتفال تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور حنان جنيد القائم بأعمال عميد كلية الإعلام  وإشراف الدكتور سعيد الغريب منسق برنامج الإعلام الرقمي

جدير بالذكر أن كليات جامعة القاهرة استقبلت  الطلاب القدامى والجدد بعدما أنهت كافة الترتيبات والاستعدادات الخاصة ببدء العام الجامعي الجديد 2022 - 2023، والتي شملت أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، وتوزيع المحاضرات، وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي، وتنظيم عملية دخول الأفراد والسيارات للحرم الجامعي ومنظومة الكاميرات.

كلية الإعلام جامعة القاهرة حفل استقبال طلبة البرنامج الجدد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة Jobs Education

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