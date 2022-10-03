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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فرصة أخيرة للمستنفدين والمتخلفين.. تسجيل الرغبات لطلاب التنسيق عبر هذا الرابط

طلاب تنسيق
طلاب تنسيق

يواصل موقع التنسيق الإلكتروني فتح باب  تسجيل الرغبات   (التسجيل مفتوح للمستنفدين والمتخلفين) من طلاب الثانوية العامة ومدارس العلوم التكنولوجيا.

خطوات تسجيل الرغبات


ويتم تسجيل الرغبات لطلاب (التسجيل مفتوح للمستنفدين والمتخلفين)عن طريق شبكة الإنترنت «التنسيق الإلكتروني» خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي www.Tansik.Egypt.gov.eg، من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هـنــا
إدخال رقم الجلوس والرقم السري وكذا الرقم التأكيدي
ستظهر بيانات الطالب
الضغط على الخطوة التالية للتأكد من بياناتك
وفي حالة وجود خطأ غير قابل للتعديل يتم الاتصال فورا برقم 19468
تظهر شاشة اختيار وتعديل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة
بعد إتمام تسجيل جميع الرغبات يظهر للطالب قائمة الرغبات المسجلة والمسحل بها رقم الإيصال ويمكنه حفظها أو طباعتها

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نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية 2022 من هنا

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رسميا.. ظهور نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2022 عبر هذا الرابط

 

قواعد تقليل الاغتراب بين الكليات


كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قواعد تقليل أنه يتم فتح تقليل الاغتراب بعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وفقًا للشروط والقواعد المُنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن والمُتضمنة ما يلي :-

• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ثانيًا: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

• يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .

 

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب


وعند تسجيل الرغبات يجب على الطالب اتباع القواعد التالية بشأن ترتيب الاختيارات، وهي:

- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج.

- تنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقًا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

- يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي إذا كان يرغب في ذات التخصص الأول قبل الاختيار في النطاق التالي.

 

موقع التنسيق الإلكتروني تسجيل الرغبات طلاب الثانوية العامة مدارس العلوم التكنولوجيا قواعد تقليل الاغتراب بين الكليات

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