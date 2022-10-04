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رئيس التحرير
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أخبار العالم

المحكمة الأمريكية العليا ترفض الطعن على تفويض إدارة بايدن للقاح للعاملين بالرعاية الصحية

صدى البلد

سمحت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أمس الاثنين بإصدار تفويض لقاح لصالح العاملين في مجال الرعاية الصحية عندما رفضت النظر في قضية رفعتها ميسوري والولايات التي يقودها الجمهوريون في الغالب.

وكان قرار عدم قبول الاستئناف بمثابة فوز لإدارة بايدن ، التي شاهدت في يناير المحكمة المحافظة تضرب العاملين في مجال اللقاح في الشركات الكبيرة إما للتطعيم أو اختبار فيروس كورونا.

وكانت هذه الجهود بمثابة الشقين الرئيسيين لجهود الإدارة لدفع التطعيم في محاولة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.

ورفض القضاة استئنافًا من قبل ميسوري وتسع ولايات أخرى بعد أن رفضت محكمة أدنى النظر على الفور في مزاعمهم بأن قانون اللقاح ينتهك القانون الإداري الفيدرالي ويتعثر على السلطات المخصصة للولايات بموجب دستور الولايات المتحدة.

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وفرضت الإدارة القاعدة في نوفمبر 2021 مع انتشار فيروس كورونا ، لكنها قوبلت بردود فوري من الأشخاص الذين قالوا إن الرئيس تجاوز سلطته.

وقضت المحكمة العليا في قرار 5-4 في يناير بالسماح لبايدن بتنفيذ تفويض عامل الرعاية الصحية بينما استمرت التقاضي بشأن مزاياها القانونية في المحاكم الأدنى. قرر القضاة في نفس الوقت 6-3 لإيقاف قاعدة إدارته التي تتطلب اللقاحات أو اختبارات COVID-19 الأسبوعية للموظفين في الشركات التي تضم 100 موظف على الأقل.

ونقلاً عن الغرض من Medicare و Medicaid ، هو التأكد من أن مقدمي الرعاية الصحية الذين يعتنون بمرضى Medicare و Medicaid يحمون صحة مرضاهم و سلامتهم

وكتبت الغالبية أن وزير الصحة والخدمات الإنسانية “يفرض بشكل روتيني شروط المشاركة التي تتعلق بمؤهلات وواجبات العاملين في مجال الرعاية الصحية أنفسهم” 

كما أشارت إلى أن 'متطلبات التطعيم هي سمة مشتركة لتوفير الرعاية الصحية في أمريكا'.

وجادلت إدارة بايدن بأن التفويضين سينقذ الأرواح ويعزز الاقتصاد الأمريكي من خلال زيادة عدد الأمريكيين الذين تم تطعيمهم. 

وتتصدر الولايات المتحدة العالم في وفيات كوفيد 19، حيث أبلغت عن أكثر من مليون حالة وفاة منذ انتشار الوباء في الأشهر الأولى من عام 2020.

وتتطلب قاعدة عامل الرعاية الصحية الفيدرالية التطعيم لنحو 10.3 مليون عامل في 76000 من مرافق الرعاية الصحية بما في ذلك المستشفيات ودور رعاية المسنين التي تقبل الأموال من برامج التأمين الصحي الحكومية Medicare و Medicaid للمسنين والأمريكيين ذوي الدخل المنخفض.

وخلصت المحكمة العليا في يناير إلى أن لائحة بايدن تتلاءم مع السلطة التي منحها الكونجرس للحكومة الفيدرالية لفرض شروط على أموال Medicaid و Medicare. 

وقررت أن ضمان اتخاذ مقدمي الخدمات الطبية خطوات لتجنب نقل فيروس خطير لمرضاهم يتوافق مع 'المبدأ الأساسي لمهنة الطب: أولاً ، لا تسبب أي ضرر.'

ورفعت ميسوري دعوى قضائية إلى جانب نبراسكا وألاسكا وأركنساس وأيوا وكانساس ونيوهامبشاير ونورث داكوتا وساوث داكوتا ووايومنج - وفازت بأمر قضائي ضد الشرط في تلك الولايات.

كما تم حظر التفويض في 15 ولاية أخرى، بما في ذلك أريزونا وتكساس، بعد التقاضي هناك.

وبعد أن أوقف القضاة في يناير الأوامر الأولية الصادرة عن المحاكم الأدنى ضد القاعدة ، بما في ذلك دعوى ميسوري ، طلبت الولاية من محكمة الاستئناف الدائرة الثامنة في سانت لويس تسريع الاستماع إلى مزايا القضية.

وفي أبريل، أعادت الدائرة الثامنة القضية مرة أخرى إلى قاضٍ فيدرالي لبدء المحاكمة. 

ثم استأنف ميسوري أمام المحكمة العليا، معتبرا أن الولاية تنتهك القانون الإداري الفيدرالي وتتعدى على السلطات المخصصة للولايات بموجب الدستور.

وجادلت الدول المحافظة بأن الولاية كانت “مدمرة لمرافق وأنظمة الرعاية الصحية الصغيرة والريفية والمجتمعية في جميع أنحاء الولايات”.

الولايات المتحدة تكساس فيروس كورونا إدارة بايدن COVID-19

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