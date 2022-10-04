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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نهاية أكتوبر.. وائل جسار في القاهرة لإحياء حفل غنائي

وائل جسار
وائل جسار

أكد الفنان وائل جسار أنه بصدد الحضور إلى مصر نهاية الشهر الحالي، لإحياء حفل غنائي داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وأضاف وائل جسار فى تصريح خاص لصدى البلد أنه سوف يستغل تواجده فى مصر خلال هذه الفترة ويعقد جلسات عمل مع عدد من الشعراء والملحنين لاختيار أغاني ألبومه الجديد الذي يسعى لطرحه خلال الفترة المقبلة.

آخر حفل لـ وائل جسار فى مصر

أحيا النجم اللبناني وائل جسار احتفالية حفل ختام مهرجان رأس الحكمة ب "سي فيو" في الساحل الشمالي بحضور كامل العدد من الاسر والشباب من مختلف الأعمار ممن شاركوه وصلات الغناء والرقص على مدى قرابة الساعتين من الطرب والرومانسية.

 

 وأمتع وائل جسار الجمهور بالعديد من أغانيه الرومانسية والطربية التي تألق بها طوال مشواره الفني بالإضافة إلى بعض اغاني رموز الأغنية المصرية كوكب الشرق والعندليب وسيد مكاوي. ورغم حالة البهجة التي أشاعها جسار علي الجمهور طوال تواجده علي خشبة المسرح إلا انه كاد ان يجهش بالبكاء خلال تقديمه أغنية "خليني ذكري" والتي قيل أنه تأثر خلالها بوفاة صديقه المطرب اللبناني جورج الراسي. 

 

وائل جسار يشكر الجمهور المصري

وفي ختام الحفل وجه جسار الشكر للجمهور والحضور من نجوم الفن منهم دينا فؤاد ومحمد جمعه وايهاب الجندي وكل من ساهم في إنجاح مهرجان "رأس الحكمة الغنائي " وائل عبد الغني رئيس مجلس إدارة "سي فيو" وأحمد فخري.

 

 

زوجة وائل جسار تنشر صور رومانسية مع زوجها 


ونشرت ميري مقدسي زوجة الفنان وائل جسار صورة جديدة عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

 وظهرت ميري برفقة زوجها الفنان اللبناني وائل جسار بإطلالة رومانسية نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

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