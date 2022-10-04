عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

20 أكتوبر.. هاني شاكر يحيى حفلا غنائيا فى قطر

بوستر الحفل
بوستر الحفل

يستعد المطرب هاني شاكر لإحياء حفل غنائى بدولة قطر يوم ٢٠ من شهر أكتوبر الحالي، داخل أحد الفنادق الكبرى هناك.

وبدأ هاني شاكر فى الترويج للحفل من خلال صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام حيث قام بنشر البوستر الدعائى للحفل كما أنه قام بتصوير فيديو لجمهوره فى قطر قال فيه: انتظروني فى فندق لاسيجال يوم ٢٠ أكتوبر فى حفلة مميزة جدا منتظركم هناك ومنتظر كل الجالية العربية المتواجدة فى قطر تحضر الحفل.
 


هاني شاكر يحيى حفلتين فى سوريا


وأحيا المطرب هاني شاكر الحفل الثاني له في سوريا منذ عدة أسابيع، ورفع شعار كامل العدد.

ورحب النجم السوري دريد لحام، بأمير الغناء العربي هاني شاكر، خلال تواجده في سوريا استعداداً لحفله  في دار أوبرا دمشق. 

وشاركت الاعلامية بوسي شلبي، صورا وفيديوهات لاستقبال هاني شاكر، ولقائه بدريد لحام بعد غياب ١٥ سنة.

هاني شاكر يتحدث عن سوريا

وقال الفنان هاني شاكر إن استقباله في سوريا لم يحدث في التاريخ، وإن الإقبال على حفله لم تشهده البلاد من قبل، بحسب تصريحات المسئولين المحليين. وعبر هاني شاكر عن سعادته فور وصوله إلى مطار دمشق، من حب وإصرار الشعب السوري على حضور الحفلات، المقررة يومي الخميس والجمعة المقبلين. 

وحرص وزير السياحة السوري، على دعوة الفنان هاني شاكر فى حفل خاص للاحتفال به أثناء تواجده فى سوريا، بحضور مجموعة من الفنانين السوريين على رأسهم الفنان دريد لحام. وتقدم هاني شاكر، بالشكر إلى وزير السياحة السوري على هذه الدعوة الذي جعلته يلتقى بمبدعي سوريا من الفنانين الكبار أمثال دريد لحام.

هاني شاكر المطرب هاني شاكر فندق لاسيجال دولة قطر حفل هانى شاكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل مرعبة.. عمرو أديب: قطار يوم القيامة بدأ في التحرك بحدود روسيا

مفاجأة.. مهنة هبة قطب الحقيقية تثير ضجة على الفيسبوك

"ماتت بفعل فاعل".. والد منة ضحية مدرسة بالعجوزة يكشف مفاجأة مدوية

الخطيب كلمة السر.. أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة بعد انضمامه

الأهلي يستغني عن 3 لاعبين مجانا.. تفاصيل

احذر من شرب القهوة على الريق.. تتسبب بحمض شرس بالمعدة وعدة أمراض

رغم الحيل الرخيصة.. فرج عامر: البرازيلي لوسينهو في الأهلي خلال 48 ساعة

اشتري دلوقتي| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 يفقد 115 جنيها

موضوعات متعلقة

فين الهدية بتاعتي.. عمر كمال يحرج حمو بيكا في عيد ميلاده.. فيديو

نادية الجندي وهاني شاكر بعيد ميلاد أشهر خبير تجميل في لبنان.. فيديو

تشييع جنازة الإعلامية ماجدة عاصم ظهر اليوم بالشيخ زايد

وفاة الإعلامية ماجدة عاصم والدة الفنان الراحل عمرو سمير

خاص| إلغاء حفل محمد رمضان في الإسكندرية بعد جدل طويل

تعبانة جسديا ونفسيا.. المطربة أمينة تعلن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة

فقد 30 كيلو من وزنه..فنان سوري شهير يثير الجدل برسالة مؤثرة لجمهوره

ذكرى ميلاد ماجدة الخطيب.. محطات في حياة الراحلة

ترشيحاتنا

لأول مرة منذ 5 سنوات.. كوريا الشمالية تهدد اليابان بصاروخ نووي عَبَرَ فوق أراضيها

عقوبات جديدة ضد طهران .. كندا تقتص لضحية شرطة الآداب الإيرانية

بعد تحركه 41 قرشا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك

مهاجم غير متوقع يقود تشكيل الأهلي أمام الاتحاد المنستيري.. فيديو

إعصار إيان.. 200 ألف بلاغ انقطاع تيار وارتفاع الضحايا إلى 100 بفلوريدا

اشتري دلوقتي| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 يفقد 115 جنيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صلاة نساء غير متزوجات بفساتين الزفاف داخل كنيسة في غانا

الأغرب.. عجوز تقود موتوسيكل وزوجها خلفها في الهند.. شاهد

بعد العثور عليها في سوق شعبي.. رحلة البحث عن صاحب خيول أمل دنقل

سالي عبدالسلام عن زواجها: لما يتقالي مصر كلها فرحنالك ده رزق| شاهد

فيديو

التحريات برأته .. سائق طريق السويس المتهور ينجو من اتهام خطير

حالة المتهم العقلية .. تقرير طبي يكشف مفاجأة في قضية فتاة الزقازيق

مشاكل من 7 سنين وابنه شاهد .. أسرة صيدلي حلوان تكشف تفاصيل جديدة

يونيفورم الحرامية.. زي مدرسة بالإسماعيلية يثير ضجة كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ