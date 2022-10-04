20 أكتوبر.. هاني شاكر يحيى حفلا غنائيا فى قطر

يستعد المطرب هاني شاكر لإحياء حفل غنائى بدولة قطر يوم ٢٠ من شهر أكتوبر الحالي، داخل أحد الفنادق الكبرى هناك.



وبدأ هاني شاكر فى الترويج للحفل من خلال صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام حيث قام بنشر البوستر الدعائى للحفل كما أنه قام بتصوير فيديو لجمهوره فى قطر قال فيه: انتظروني فى فندق لاسيجال يوم ٢٠ أكتوبر فى حفلة مميزة جدا منتظركم هناك ومنتظر كل الجالية العربية المتواجدة فى قطر تحضر الحفل.





هاني شاكر يحيى حفلتين فى سوريا



وأحيا المطرب هاني شاكر الحفل الثاني له في سوريا منذ عدة أسابيع، ورفع شعار كامل العدد.



ورحب النجم السوري دريد لحام، بأمير الغناء العربي هاني شاكر، خلال تواجده في سوريا استعداداً لحفله في دار أوبرا دمشق.

وشاركت الاعلامية بوسي شلبي، صورا وفيديوهات لاستقبال هاني شاكر، ولقائه بدريد لحام بعد غياب ١٥ سنة.

هاني شاكر يتحدث عن سوريا

وقال الفنان هاني شاكر إن استقباله في سوريا لم يحدث في التاريخ، وإن الإقبال على حفله لم تشهده البلاد من قبل، بحسب تصريحات المسئولين المحليين. وعبر هاني شاكر عن سعادته فور وصوله إلى مطار دمشق، من حب وإصرار الشعب السوري على حضور الحفلات، المقررة يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وحرص وزير السياحة السوري، على دعوة الفنان هاني شاكر فى حفل خاص للاحتفال به أثناء تواجده فى سوريا، بحضور مجموعة من الفنانين السوريين على رأسهم الفنان دريد لحام. وتقدم هاني شاكر، بالشكر إلى وزير السياحة السوري على هذه الدعوة الذي جعلته يلتقى بمبدعي سوريا من الفنانين الكبار أمثال دريد لحام.