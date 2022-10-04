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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حمزة الجمل: نجحت في تخطي فترة صعبة مع الإسماعيلي.. ولست محسوبا على أحد

الاسماعيلي
الاسماعيلي

أعرب حمزة الجمل المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي، عن سعادته بالنتائج التي حققها الدراويش تحت قيادته، مشددا :" القيمة التسويقية للإسماعيلي إرتفعت كثيراً بعد فترته مع الفريق".

وأضاف حمزة الجمل، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" تخطيت فترة صعبة مع الاسماعيلي وجعلته يمر من عنق الزجاجة لمركز متقدم بالدوري الممتاز".

وواصل :" نجحت في هذه الفترة لأنني مدرب مش محسوب على أي شخص وبشتغل بطريقة خاصة وتربيت على نجوم كبار في الاسماعيلية مثل مصطفى درويش وصلاح أبو جريشة.

وأكمل الجمل :" القيمة التسويقية للفريق إرتفعت كثيراً بعد فترتي مع الفريق ونجحت في إعادة عبد الرحمن مجدي ومدبولي لمستواهم الفني المعروف ، و النادي يحتاج إلى مادة وتنظيم كبير للعودة مجدداً لمستواهم المعهود" .

وتابع :" لن أقبل على النادي أي كلمة من أشخاص لمهاجمة النادي وبالتأكيد إختلفت كثيراً مع أشخاص على إسلوبهم في الإدارة وسأدافع عن النادي طوال حياتي أمام أي حد يهاجم النادي بطريقة لا تليق بإسم وتاريخ الإسماعيلي".

الاسماعيلي حمزة الجمل الدوري الممتاز عبد الرحمن مجدي

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