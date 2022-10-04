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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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صدقوا ما عاهدوا الله عليه|ياسر وهبة: سنترك القاعة تتفاعل مع أبطال أكتوبر

أبطال حرب اكتوبر
أبطال حرب اكتوبر المجيد

تحدث العميد ياسر وهبة، عن أبطال حرب أكتوبر المجيدة “أبطال كتيبة 133 صاعقة”، خلال الندوة التثقيفية بمناسبة الاحتفال بـ نصر أكتوبر المجيد، قائلا: “من أراد أن يرى رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فلينظر إلى هؤلاء الرجال”.

وأضاف العميد ياسر وهبة: “مهما بلغت الكلمات تقف عاجزة عن وصف ما قدموا من أجل الوطن، ولكننا سنترك القاعة تتفاعل معهم كما يحلو لها”.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الــ49 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وتناول الاجتماع مناقشة مهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على جميع الاتجاهات الاستراتيجية، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة.

وبمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، وضع الرئيس السيسي أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول والزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، بأنه في إطار احتفالات مصـر والقـوات المسلحة بالذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر المجيـدة، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أمس الاثنين، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر.

العميد ياسر وهبة نصر أكتوبر المجيد الوطن أكتوبر المجيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

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