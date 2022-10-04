ضبط 3 تجار مخدرات في حملة أمنية بالقليوبية

تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط ٣ تجار مخدرات في الخانكة وطوخ بحوزتهم كمية من المواد المخدرة عبارة عن كوكايين واليوم وأقراص مخدرة وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي يفيد قيام حملة أمنية في الخانكة وطوخ أسفرت عن وضبط عنصرين إجراميين أثناء تواجدهما بدائرة مركز شرطة الخانكة وبحوزتهما كمية من الكوكايين والأفيون والأقراص المخدرة و مبلغ مالى و2 هاتف محمول.

وضبط عنصر إجرامى له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة مركز شرطة طوخ.. وبحوزته كمية لمخدر الهيدرو وزنت كيلو جرام وكمية من "الشابو" و مخدر الكوكايين و الأقراص المخدرة ومبلغ مالى وهاتف محمول سلاح أبيض وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.