الكرملين: روسيا تنتظر حتى تغير أوكرانيا موقفها من المحادثات

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، اليوم /الثلاثاء/، إن روسيا ستنتظر حتى يغير الرئيس الأوكراني الحالي فولوديمير زيلينسكي أو الرئيس المقبل، موقف بلاده بشأن المفاوضات مع روسيا؛ لأن الجهود المبذولة لإجراء محادثات والتوصل إلى اتفاقات تتطلب مشاركة كييف.

وأشار بيسكوف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أنه "يجب أن يكون هناك طرفان لإجراء محادثات.. سننتظر الآن إما حتى يغير الرئيس الأوكراني الحالي موقفه، أو حتى يكون هناك رئيس آخر في أوكرانيا سيغير موقفه من أجل الشعب الأوكراني".

وقال المتحدث باسم الكرملين إنه حتى قبل بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، كانت روسيا ملتزمة بإيجاد حل دبلوماسي للوضع في أوكرانيا، مضيفا "منذ البداية، منذ ما قبل العملية العسكرية، كانت روسيا تدعم استخدام الوسائل الدبلوماسية والمفاوضات للوفاء بالشروط التي حددتها موسكو".

وكان الرئيس الأوكراني أصدر، في وقت سابق، قرارا من قبل مجلس الأمن القومي والدفاع في كييف، قال فيه إنه من المستحيل إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي سياق التعبئة الجزئية داخل روسيا، كشف وزير الدفاع الروسي​ ​سيرجي شويجو​، عن انضمام أكثر من 200 ألف شخص للخدمة العسكرية منذ إعلان التعبئة الجزئية في البلاد.

وشدد شويجو ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ـ على ضرورة إرسال المجندين الجدد بعد تلقيهم التدريبات اللازمة إلى مناطق العمليات القتالية التي تقودها روسيا ضد أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر خلال الأسبوعين الماضيين باستدعاء الآلاف من القوات الإضافية للقتال في أوكرانيا، في أعقاب تعرض القوات الروسية لانتكاسات في ساحات القتال الأوكرانية، وقال بوتين إن "التعبئة الجزئية ضرورية لتأمين وحدة الأراضي الروسية".

وفيما يتعلق بالعلاقات المتوترة بين موسكو وطوكيو، احتج السفير الروسي لدى اليابان ميخائيل جالوزين على قرار طوكيو إعلان قنصل من البعثة الدبلوماسية الروسية بأنه شخص غير مرغوب فيه.

ووفق بيان للسفارة الروسية "وفقا للسفارة، في اجتماع مع نائب وزير الخارجية الياباني تاكيو موري، أشار جالوزين إلى محاولات اليابان التي لا أساس لها لربط هذه الخطوة بالقرار الروسي الأخير بطرد قنصل من القنصلية اليابانية في فلاديفوستوك، لأن الدبلوماسي الياباني تم القبض عليه متلبسا بمحاولة الحصول على معلومات سرية مقابل المال، فيما لم ينخرط الدبلوماسي الروسي في أنشطة تنتهك سلطته"، وفق وكالة "تاس" الروسية.

وأكد البيان أن القرار الياباني لن يؤدي إلا إلى زيادة تدهور العلاقات الثنائية، "التي تدهورت بالفعل نتيجة لسياسة طوكيو المدمرة".

وكان وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، قد أعلن في وقت سابق، قرارا بطرد قنصل روسي؛ ردا على تحرك روسيا لاحتجاز موتوكي تاتسونوري، قنصل في القنصلية اليابانية في فلاديفوستوك، وطرده من البلاد.

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الأسبوع الماضي، بأنه تم القبض على دبلوماسي ياباني متلبسا أثناء شراء معلومات سرية، مقابل أجر حول الجوانب الحالية لتعاون روسيا مع دولة في آسيا والمحيط الهادئ، فيما يخص سياسة العقوبات الغربية على الوضع الاقتصادي في المنطقة البحرية.