طارق سعدة ينعى الإعلامية ماجدة عاصم

نعي مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى وفاة الإعلامية الكبيرة ماجده عاصم بعد صراع مع المرض



وقال نقيب الإعلاميين إن الإعلامية ماجده عاصم كانت دمثة الخلق وتحظي باحترام الجميع حيث كانت إحدى مذيعات الربط على القناة الثانية في عصرها الذهبي وقدمت مجموعة كبيرة من البرامج

للاطفال والبرامج الفنية من أشهرها برنامج "ذكريات وحكايات" الذي كان يستضيف مجموعة كبيرة من القامات الفنية



ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.