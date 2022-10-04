إيمي سلطان تعيد إحياء أغنيات كوكب الشرق في مسرح إيوارت

أشعلت الفنانة إيمي سلطان أجواء مهرجان "هي الفنون She Arts"، بحفل موسيقي راقص مثير للجدل احتضنه مسرح إيوارت.



وقدمت إيمي، أول حفل رقص شرقي داخل قاعة إيوارت التاريخية بالجامعة التي غنت فيها أم كلثوم فيما مضى، وتعد بذلك أول راقصة تحيي حفل جماهيري رسمي داخل الجامعة الأمريكية في مصر.

ولفتت إيمي سلطان الأنظار بالعرض الأول لمشروعها الفني الجديد الذي يمزج بين الغناء والرقص، وتعيد خلاله إحياء روائع كوكب الشرق أم كلثوم بصوت المطربة شيرين عبده ومرافقة فرقة موسيقية مع تجسيدها هي حالة الأغاني بوصلات رقص شرقي احترافية، عبر عرض موسيقي وبصري مبهر.

ووضعت إيمي بهذا العرض لمستها الخاصة إبان مشاركتها في فعاليات النسخة الثانية من مهرجان "هي الفنون She Arts"، أول مهرجان نسائي من نوعه يهتم بإبداعات المرأة من غناء ومسرح وموسيقي، وشهد هذا العام ما يزيد عن 20 عرضا، من بينها حفل مطربة الأوبرا العالمية فرح الديباني وفرقة كنعان الفلسطينية وفرقة بهججة.

ويأتي حفل إيمي سلطان بعد إثارتها للجدل مؤخرا بافتتاحها معهد تقسيم، أول أكاديمية لتعليم الرقص الشرقي في مصر والعالم العربي، كما تعقب إطلاقها مبادرة توثيق الرقص الشرقي في منظمة اليونيسكو العالمية.