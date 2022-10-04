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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قانون الأحوال الشخصية الجديد.. تعرف على شروط وأحكام التطليق بالضرر

الطلاق
الطلاق

مشروع قانون الأحوال الشخصية.. من القوانين الهامة التي تم التقدم بها خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، حيث تم تقديمه من النائبة نشوى الديب، من أجل تنظيم العلاقة بين الزوجين ووضع ضوابط للطلاق، ومن المرتقب أن يتم مناقشته بالدورة البرلمانية الحالية والتي بدأت أولى جلساتها بداية هذا الأسبوع الجاري.

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ونوهت الديب في تصريحات سابقة لها أن دافع تقديمها بهذا القانون هو أن القانون الحالي لم يعد مناسبا مع الحياة الأن، على الرغم من إجراء تعديلات عديدة بشأنه، توالت بتعاقب السنوات عليه، فهو تم إقراره منذ عام 1920، الأمر الذي استدعى اجراء تعديلات عليه تجعله قادر على موافاة الوضع الحالي.

مشروع قانون الأحوال الشخصية

وأوضح مشروع القانون شروط وأحكام التطليق بالضرر حيث نصت  مـادة (81)  على انه  للزوجين إذا ادعى أحدهما إضرار من الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة أن يطلب من القاضي التفريق، ويكون له ذلك إذا ثبت الضرر أيا كان نوعه ماديا او معنويا وعجزت المحكمة عن الإصلاح بينهما ويثبت هذا الضرر بكافة طرق الإثبات.

ويعد من صور الضرر الإخلال بشرط من شروط عقد الزواج ، أو أي تصرف مشين  يلحق بأحدهما أو إساءة مادية أو معنوية تجعل الطرف الأخر غير قادر علي الاستمرار في العلاقة الزوجية.

قانون الأحوال الشخصية مجلس النواب مشروع قانون الأحوال الشخصية النائبة نشوى الديب العلاقة الزوجية

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