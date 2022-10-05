أيمن أبو العلا: لا يوجد كمال لحقوق الإنسان بأي دولة بالعالم

قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان هي الوصف الادق والتعبير الأنسب لوصف الجمهورية الجديدة، منوها ان الدولة قامت بتنفيذ عدة أمور منها وما زالت تستكمل ، حيث تعمل على حل العديد من المشكلات المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي نص عليها الدستور، وتقوم بحلها من الأساس وليس وضع حقول صورية لها.

واوضح أبو العلا لـ صدى البلد انه بالنسبة لمرحلة الكمال في حقوق الانسان فلا يوجد دولة في العالم تحقق الكمال في هذا الأمر، فعلى الرغم من تحقيق طفرات في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ونعمل حاليا بالنظر للحقوق السياسية إلا اننا لن نحقق الكمال .

وأضاف النائب أيمن أبو العلا، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد اهتماما كبيرا وغير مسبوق بحقوق الإنسان والمواطن، وذلك تحت جو عام يتميز بالديمقراطية، منوها أننا نسير بخطى متسارعة بملف البنية الأساسية أملا في توفير حقوق الإنسان على أعلى مستوى، خاصة أن هذا الملف من ضمن الملفات التي كان يتم استخدامه من قبل بعض الدول في إجراء ضغوط سياسية بشأنه .

وتابع ان لا أحد ينكر ان وضع حقوق الإنسان بمفهومه الشامل يتحسن يوما بعد يوما، وذلك بسبب وجود إرادة سياسية بشأنه تريد تحسنه والارتقاء به، والحديث عن حقوق الانسان هنا لا يقتصر على الحقوق السياسية وممارستها فقط، بل يتمثل في حق الإنسان في الأمن والصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، وحق الإنسان في الحياة الكريمة.