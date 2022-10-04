سقوط شجرة على سطح تريلا يعطل حركة المرور بطريق طنطا بسيون.. صور

تسبب سقوط شجرة ضخمة أعلي سطح سيارة نقل ثقيل "تريلا" بطريق" طنطا _ بسيون " بنطاق محافظة الغربية ، الأمر الذي تسبب في تعطل حركة النقل والمواصلات لأكثر من ساعة ونصف الساعة الأمر الذي دفع رواد الطريق إلى الاستغاثة بالجهات التنفيذية والمعنية لتأمين أرواح المواطنين.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بتعطل حركة النقل والمواصلات بطريق "طنطا _ بسيون ".



كما انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث وتم الدفع بسيارات إنقاذ وأناش لرفعها عن الطريق وتم إعادة التسيير للحركة النقل والمواصلات.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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