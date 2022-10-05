مصطفى الفقي: أطالب بإعادة النظر في تدريس حرب أكتوبر وإنتاج الأعمال الدرامية

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، أن مصر كانت في مرحلة صعبة للغاية بعد نكسة 1967، مشيرا إلى أنه ارتفع شعار “لا صوت يعلو فوق صوت المعركة".

وقال مصطفى الفقي، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن درجة الفدائية في الجيش المصري عالية للغاية، مؤكدا أن العالم كان ينظر لمصر بعد نكسة 1967 نظرة استخفاف.

وتابع المحلل السياسي، أن المجتمع المصري كان على استعداد كامل للتضحية في ظل للظروف الصعبة، مؤكدا أن الشعب كان يشعر بهوان الهزيمة ويرغب في الثأر.

وأشار مصطفى الفقي إلى أنه عندما علمت بعبور الطائرات المصرية شعرت بحالة من الزهو والجانب الاسرائيلي شعر بحالة من الهلع، مؤكدا أن حرب أكتوبر فيها تفاصيل لا يعرفها احد حتى الأن.

الأعمال الدرامية”.

واستكمل المحلل السياسي، تصريحاته قائلا “أطالب باعادة النظر في تدريس حرب أكتوبر وانتاج العديد من الأعمال الدرامية”.